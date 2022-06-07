Заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи о том, что на западе Украины создали специальный лагерь для российских военнопленных, обмен которых маловероятен, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Концлагерь

«Вот поэтому-то военная операция России должна будет завершиться на самой западной точке украинской границы!» — считает Абрам М.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский спецлагерь мало чем будет отличаться от концентрационных лагерей, возведённых в нацисткой Германии.

«Украинский спецлагерь в переводе на русский означает концлагерь. Не удивлюсь, если скоро печи задымятся. У бандеровцев одни кумиры — нацисты», — написала Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что появление подобных лагерей — неотъемлемая часть нацистской идеологии, не подразумевающей гуманное отношение к инакомыслящим.

«Ну, кто бы сомневался! Они там всё делают под копирку немецких нацистов, так что вообще неудивительно, что дошли и до концлагерей», — поделился своим мнением Модест С.

«Вот и до концлагерей дело дошло. У нациков иначе не бывает. В это же самое время военнопленные украинской армии живут в человеческих условиях на территории СИЗО. Еда три раза в день, койко-место, полное соответствие всем требованиям гигиены, медицинская помощь и, что главное, человеческое отношения без издевательств, пыток и убийств. Россия — это закон и порядок. Украина — зло», — указывает Марат Г.

Часть людей уверена, что и этот омерзительный факт пройдёт мимо глаз всех международных организаций, которые призваны следить за соблюдением конвенций и прав человека.

«Интересно, как на всё это смотрит Красный крест? Всё нормально? Всё согласно конвенциям? Пора эту западную контору добавить в список врагов России. Это не организация гуманистов, а приспешники военных преступников», — пишет Ирина П.

Советские солдаты открывают ворота в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим, Польша). 27 января 1945

Ряд пользователей указывает на то, что велик шанс, что в этом концлагере по итогу окажутся и украинские военные, принявшие решение, что умирать за амбиции президента-наркомана они не будут.

«Думаю, что в связи с резким снижением потока военнопленных, из-за кардинального изменения тактики ведения боёв со стороны Российской Федерации все эти спецлагеря начнут заполняться украинскими дезертирами, которые сбежали с передовой, потому что не захотели сражаться за наркомана», — вынес предположение Яков Д.

Нашлись и те, кто уверен, что российским солдатам придётся физически добраться до этого спецлагеря, чтобы освободить своих братьев из нацистского плена.

«Это значит ровно одно — специальная военная операция России на Украине продлится до тех пор, пока последний клочок украинской земли не окажется под нашим контролем! Мы должны освободить всех наших парней, взятых в плен!» — призывает Николай К.

«Надеюсь, что скоро мы и туда дойдём, чтобы освободить наших ребят. А то мы знаем, на что способны нацисты и что они могут сотворить с пленными в таких лагерях», — отметил Авраам К.

Напомним, 6 июня украинский министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телеканала «Рада» о том, что на западе Украины создали специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен.