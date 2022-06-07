Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана прокомментировало ограничение доступа к информационному интернет-ресурсу РИА Новости на территории страны. Как отметили в министерстве, ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в связи с случаями размещения информации, распространение которой в стране запрещено, регулируется законом «Об информации, информатизации и защите информации». Распространение РИА Новости информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона «Об информации, информатизации и защите информации», и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны был ограничен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Независимый азербайджанский обозреватель, журналист Гамид Гамидов опубликовал пост на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в своем телеграм-канале.

Гамид Гамидов: «Особых иллюзий о том, какой из России союзник, я не питал никогда. После выходки РИА Новости стало понятно, что Кремль нам не то чтобы не союзник, но и даже не дружественная страна или партнер. Я так понимаю, выходка РИА — это месть за нашу позицию по Украине».

Подписчики Гамидова комментируют его посты в обеих соцсетях.

Алиса Селезнева: «Можно ещё все новостные каналы? А то мы уже пол-Баку потеряли в вате».

Aynur Salahova: «Давно пора их закрыть! Сплошные провокации! Всё это делается намеренно!»

Анвар Исмаилов: «Прекрасная новость! Следующим должен быть «Спутник».

Гюнай Назарова: «Хуже всех работает наш МИД».

Пользователи азербайджанских тг-каналов о статьях РИА Новости, где, по их мнению, авторы намеренно неправильно пишут название Карабаха.

Алла Аскерова: «Где находится Нагорно-Карабахская Республика? Ни на одной карте нет такого безобразия! Пусть покажут те, кто это произносит!»

Uliviya Hashim: «А вы от Симоньян что-то иное ждёте?»

Ибрагим Хазимов: «Наш МИД, как всегда, в летаргическом сне».

Agharazi Babayev: «Чем занят наш МИД? Бизнесом, как чем? Бабки делают. Никому там не нужно портить отношения с теми, с кем делаются деньги. Ну или просто времени на это нет».

@El_Oposito: «И что? От этого они не перестанут называть Карабах «Республикой».

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021

Dilara: «Это надо не им, а нам, а именно наша 5-я колонна не будет такая самонадеянная!»

Али из г. Баку комментирует публикацию информационно-аналитического портала haqqin. az в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Али Халафов: »И «Спутник» нужно отменить. Пусть Симоньян вещает в Армении».

Врач-офтальмолог Национального офтальмологического центра имени акад. Зарифа Алиева:

Irada Musa: «Очень большую аудиторию потеряло РИА».

Мехман Гамидов из города Баку пишет в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под публикацией информационного агентства Budrooo.

Mehman Hamidov: «Так и наши некоторые СМИ ведут открытую пропаганду против России, такие как ОХУ аз и вся прозападная оппозиция. Сначала своих заблокировать надобно».

Специалист в области международных отношений в Азербайджане Аэлин Рагимова не согласна с предыдущим комментарием.

Аэлин Рагимова: «Зачем своих блокировать? Они ведь правду пишут насчет рашистов! Весь мир в курсе, что нынешняя Русия ничем от гитлеровской Алмании (Германии) не отличается!»

Mehman Hamidov: «Мне важны официальные заявления правительства России, где Путин В. В. говорит, что Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана, чего не сказал ни один европейский лидер. Даже сказали обратное, что делает их «недружественными» странами. Россия наш союзник. То, что вы между собой ругаетесь, меня не волнует. Я за справедливость».