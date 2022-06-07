В российских СМИ чуть ли не как радостную весть подают подтверждение в японской правительственной «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год намерения сохранить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». При этом не скрывается, что Токио считает их крайне важными с точки зрения экономической безопасности своей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По информации ТАСС, в документе отмечается, что ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго. В связи с этим указывается, в частности, на необходимость для Японии доступа к стабильным поставкам сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2», которые обеспечивают около 3% выработки электроэнергии в стране. Поступление этого ресурса на основе долгосрочных контрактов позволяет снижать негативный эффект от глобального роста цен на энергоресурсы, подчеркивается в «Белой книге».

В информации приводится справка об участии зарубежных компаний в сахалинском проекте.

«Сахалин-1» — один из крупнейших в России нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями. Его оператором является Exxon Neftegaz — дочерняя компания Exxon Mobil, которая владеет долей в 30%. В проекте также участвуют «Роснефть» (20%), японская Sodeco с 30% и индийская ONGC Videsh, которая имеет 20%.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове на условиях раздела продукции. Его оператор — компания «Сахалин энэрджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит Газпрому. Британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. В связи с событиями на Украине по требованию своих правительств Exxon Mobil и Shell объявили о выходе из этих проектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин — 2»

Выйти из проекта в качестве «санкций» Японии в отношении России за проведение на Украине специальной военной операции предлагали и руководящие деятели правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). Однако этому воспротивились гиганты японской индустрии «Мицуи» и «Мицубиси», не пожелавшие терять доходы в угоду амбициям вознамерившихся «наказать» Россию политиков. Деятелям из ЛДП и беспрецедентно демонстрирующему русофобию нынешнему правительству во главе с премьером Фумио Кисидой пришлось отступить.

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сделал заявление о том, что «Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на этот шаг». Кто скажет, министр не уточнил, но, скорее всего, он имел в виду сюзерена Японии — США. При этом Хагиуда попытался представить сахалинский проект чуть ли не как концессию на российской земле. Он заявил: «Сахалин-2» — это актив, над получением которого трудились предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям».

Важным доводом противников использования сахалинских проектов в качестве «санкционного оружия» был прогноз о том, что освободившееся место в проектах займут китайские и индийские энергетические компании.

Японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan предупредил, что Индия и Китай заменят западные компании в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Сообщалось, что индийское правительство поручило госпредприятиям своего нефтегазового сектора начать проработку вопросов крупномасштабных инвестиций в «Сахалин-1» после ухода из него западных компаний. Имеется в виду, что в недалекой перспективе индийские компании могут полностью заменить их. Источники сообщают, что речь идет о приобретении Индией доли американской Exxon Mobil в «Сахалине-1», а также доли акций британской ВР в капитале нефтяного гиганта «Роснефть».

rosneft.ru Проект «Сахалин — 1»

Публиковалась и информация о том, что британская Shell, заявившая об уходе из России, приступила к переговорам с китайскими корпорациями о продаже своей доли в крупнейшем СПГ-проекте в России «Сахалин-2». Неназванный источник заявил, что в настоящий момент китайские компании являются «единственным покупателем», на которого может рассчитывать Shell, что серьезно ухудшает ее переговорные позиции. По некоторым данным, убытки от закрытия бизнеса Shell в России составят около пяти миллиардов долларов.

В этой ситуации Москве не стоило бы особенно печалиться в случае ухода японских компаний из сахалинских проектов. Тем более что Токио занимает, прямо скажем, довольно наглую позицию. С одной стороны, обкладывая нашу страну, включая ее высшее руководство, «адскими санкциями», а с другой — оставляя себе лакомые куски сотрудничества с ненавистными русскими, будь то рыболовство и добыча морской капусты комбу в территориальных водах России или необходимые для Страны восходящего солнца энергоресурсы, в первую очередь сахалинский сжиженный природный газ.

Нежелание российского правительства предъявить Токио в ответ на злобно враждебную политику чувствительные экономические контрсанкции порождает недоумение и подозрения в том, что во властных структурах РФ с 90-х годов сохраняют свои позиции лоббисты «богатой Японии», всё еще рассчитывающие получить дивиденды за отстаивание ее интересов.