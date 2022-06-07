«А Васька слушает, да ест…» — из басни Ивана Крылова «О коте и поваре»

Константин Маковский. На кухне. 1913

Мы уже привыкли к тому, что чуть ли не каждую неделю общественности сообщают об очередной слитой в открытый доступ базе с информацией о гражданах. От раскрытия персональных данных не застрахованы ни коммерсанты, ни министерства и ведомства. Непредвзятому наблюдателю очевидно, что защитить информацию о людях государство неспособно. Самое страшное, что речь идет не о том, что специалисты не могут защитить подобные реестры, зачастую персональные данные и транзакции продают на сторону имеющие к ним доступ работники. Тем не менее столь очевидные вещи не останавливают вошедших в раж цифровизаторов, и не далее как 26 мая 2022 года правительство Подмосковья приняло постановление о создании информационной системы персональных данных «Семья» (ИСПДн «Семья»), куда социальные службы соберут буквально всю жизнь своих подопечных и их опекунов.

Чтобы не быть голословными, процитируем несколько документов и прокомментируем их.

17 февраля 2022 года правительство Подмосковья принимает постановление о создании ИСПДн «Семья», в первых строчках которого говорится, что делается это во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Сразу зададим вопрос: а те ли цели имел в виду Владимир Путин в своем поручении? Определенно ответить сложно, но, судя по его высказываниям о семье, заботе о детях, президент имел в виду нечто иное или вовсе прямо противоположенное.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства», от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», Законами Московской области № 240/2007-ОЗ «Об организации и деятельности органов опеки и попечительства Московской области», № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации», в целях дальнейшего развития Информационной системы персональных данных «Семья» (далее — ИСПДн «Семья»), реализации полномочий в сфере осуществления деятельности по опеке и попечительству в Московской области и повышения эффективности оказания мер социальной поддержки населения Московской области с использованием информационных технологий Правительство Московской области постановляет…».

Серверная

Чтобы не повторяться, не будем перечислять, что же там постановили чиновники, отметим только, что бюрократические процедуры буквально пробежали за три месяца, а еще через полгода система должна заработать. Так что же предлагают технократы и цифровизаторы, что так обеспокоило общественность? Процитируем само постановление, и пусть читатель оценит размах поползновений на частную жизнь сограждан.

«ИСПДн «Семья» содержит персонифицированную информацию, формирующуюся при осуществлении полномочий Министерства по опеке и попечительству несовершеннолетних и организациях, осуществляющих деятельность в сфере опеки и попечительства Московской области.

В Положении используются следующие термины и их определения:

видеопаспорт — видеосюжет, содержащий сведения о кандидате в замещающие родители из замещающей семьи (или действующем замещающем родителе, выразившем желание взять ребенка в семью), его условиях проживания, составе семьи, быте, занятиях и увлечениях;

производная информация — к производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, может быть отнесена такая информация, как имя, пол, возраст, приметы, за исключением особых примет, состояние здоровья, физическое и умственное развитие, особенности характера таких детей, причины отсутствия родительского попечения, состояние здоровья их родителей, наличие у таких детей несовершеннолетних братьев и сестер, их возраст и состояние здоровья, наличие совершеннолетних родственников и информация об их отказе принять таких детей на воспитание в свои семьи, а также возможные формы устройства таких детей на воспитание в семьи и фотографии таких детей; <…>

Основными функциями ИСПДн «Семья» являются:

Учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;

Учет несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях, в семьях усыновителей;

Учет несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства и находящихся в медицинских организациях, семейных центрах, СРЦН, организациях, оказывающих социальные услуги, и иных организациях;

Учет кандидатов;

Учет замещающих семей;

Учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства;

Учет патронатных воспитателей;

Ведение реестра семейных центров и СРЦН;

Ведение реестров судебных дел в сфере опеки и попечительства;

Учет семей, состоящих на профилактическом учете в органах опеки и попечительства;

Учет эмансипированных несовершеннолетних;

Учет выданных разрешений/согласий на трудоустройство несовершеннолетнего;

Учет сведений о родительских спорах, затрагивающих интересы их несовершеннолетних детей;

Учет граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах;

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих сохраненные жилые помещения;

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилых помещений;

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями;

Ведение реестра предоставленных жилых помещений на территории Московской области лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Учет данных по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей;

Учет данных о несовершеннолетних, в том числе о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и лицах из их числа, а также семьях (в том числе приемных);

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся получателями стипендии губернатора Московской области;

Учет детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение алиментов;

Доступ к данным ИСПДн «Семья» предоставляется безвозмездно.

Доступ к данным закрытого контура ИСПДн «Семья» для пользователей модуля министерства, модуля органов опеки и попечительства, модуля семейных центров и СРЦН, пользователей службы сопровождения, контролера ЦУР и пользователей личного кабинета ИСПДн «Семья» осуществляется с использованием учетной записи в соответствии с ролевой матрицей доступа или с использованием подтвержденной учетной записи ЕСИА…»

Альберт Эдельфельт. Детский рабочий дом, Хельсинки. 1885

Нет никаких сомнений в том, что база рано или поздно окажется в широком доступе, а на подходе индивидуальные образовательные траектории, портфолио и прочие цифровизаторские «шалости». Украинские минеры и кол-центры банков показали уязвимость отечественных информационных систем, а специальная военная операция, во время которой на наше общество не только обрушился вал дезинформации, но и выяснилось, что той стороне известны персональные данные участвующих в операции военных и российских патриотов, противостоящих фейкам, — наглядно это доказали. Но жажда власти в нашем правящем классе так высока, что он не остановится ни перед чем, чтобы взять общество под полный контроль, для чего на него нужно накинуть «цифровую узду».