Специальная военная операция по денацификации Украины идет уже более ста дней, в связи с чем стоит задаться вопросом, насколько разрушительными для экономики России оказались санкции Запада, а также могут ли изменить стратегические планы Москвы те меры, принять которые планируют западные государства, прежде всего объявленное Европейским союзом эмбарго на поставки российской нефти, пишет научный сотрудник Центра европейских политических исследований Даниэль Грос в статье, вышедшей 6 июня в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Раньше нефть обеспечивала большую часть экспортной выручки России. В декабре 2021 года ее экспорт составил 7,8 млн баррелей в сутки, а годовой показатель превысил 2,8 млрд баррелей. Хотя это данные до спецоперации, ожидается, что Москва сохранит устойчивый экспортный потенциал до тех пор, пока добычу не ограничит отсутствие доступа к передовому западному оборудованию.

В краткосрочной перспективе западные санкции на добычу нефти в России не повлияют. Более того, внутреннее потребление по мере сокращения российской экономики падает. Таким образом, Россия пока может поддерживать экспорт нефти, а при цене $110–120 за баррель только экспорт сырой нефти может приносить России более $300 млрд в год — этого достаточно для обеспечения нужд правительства и специальной военной операции.

Эмбарго ЕС призвано предотвратить это. Расчеты, циркулирующие в дипломатических кругах, просты: если ЕС, на долю которого приходится около половины экспорта российской нефти, прекратит импорт российской нефти, Москва потеряет $150 млрд. Но на самом деле все сложнее.

Поскольку спрос на нефть в краткосрочной перспективе очень неэластичен, даже небольшое сокращение потока нефти, поступающей на мировые рынки, может привести к значительному росту цен. Действительно, исследования показывают, что в краткосрочной перспективе доходы от продажи нефти увеличиваются, когда ее становится меньше. Другими словами, стремительный рост цен приведет к увеличению экспортных поступлений России, что создаст впечатление, что санкции не сработали.

Gov.by Нефтепровод «Дружба»

Безусловно, цены снова будут постепенно снижаться, поскольку другие страны, стремящиеся воспользоваться высокими ценами, будут наращивать добычу нефти. Прибыль, а не политическое давление со стороны Соединенных Штатов, вероятно, была основной причиной недавнего решения ОПЕК увеличить объем добычи. Тем не менее к тому времени, когда цены упадут, Россия получит значительные доходы.

Есть еще одна ключевая причина, по которой эмбарго ЕС на российскую нефть будет иметь лишь ограниченное влияние: нефть — взаимозаменяемый товар. Ту нефть, которую в противном случае импортировала бы Европа, могут покупать такие страны, как Индия и Китай, которые вместе потребляют вдвое больше нефти, чем ЕС. Таким образом, остановить экспорт нефти из России невозможно.

Также стоит отметить, что эмбарго ЕС распространяется только на импорт российской сырой нефти морем, а не на импорт по трубопроводу. Этот частичный запрет — результат трудоемкого компромисса — скорее всего, будет в значительной степени неэффективным, потому что морская нефть, которая и так должна загружаться на танкеры, может быть легко перенаправлена в другие пункты назначения.

Успех санкций должен измеряться не количеством российской нефти, импортируемой западными странами, а тем, сколько доходов Россия получает от своего экспорта. Цель не в том, чтобы Россия экспортировала меньше, а в том, чтобы делала это по более низким ценам.

Любая оценка потенциальной экспортной выручки России должна основываться на цене, по которой страна может продавать нефть, а не на цене мирового рынка. Здесь новости обнадеживают: образовался большой разрыв между ценой на нефть в Европе и ценой на российскую нефть, которая сейчас продается с крутой скидкой около $30 за баррель. Это расхождение возникло сразу после того, как Россия начала операцию по денацификации Украины, что указывает на то, что оно было результатом не официальных санкций, а самосанкций со стороны торговцев, грузоотправителей и импортеров, которые не хотели быть связанными с Россией.

Высокие мировые цены означают, что даже с учетом этой скидки Россия зарабатывает около $80–90 за баррель. Это как минимум вдвое превышает себестоимость добычи (около $40 за баррель) и намного превышает уровень цен годичной давности. Но, несмотря на то, что Россия получает прибыль от экспорта нефти, она зарабатывает почти на $100 млрд меньше в год, чем если бы продавала нефть по полной цене.

Нефтяной танкер

И эти потери могут увеличиться в результате менее заметного, но потенциально более важного решения, принятого одновременно с объявлением эмбарго ЕС. ЕС и Великобритания договорились о согласованном запрете на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Это значительно ограничит возможности России поставлять свою нефть покупателям по всему миру и вынудит ее продавать свою добычу с еще большей скидкой.

Значение цен на нефть для геополитических расчетов России невозможно переоценить. По словам Гроса, именно падение цен на нефть в 2014 году остановило продвижение «российских» войск в Донбассе. Если бы «Россия» продолжала продвигаться дальше вглубь Украины, тогдашняя украинская армия не смогла бы оказать серьезного сопротивления. Но цены на нефть упали с более чем $100 до менее чем $50 за баррель, в результате чего Кремль «согласился с Минскими соглашениями, которые остановили продвижение России».

Хотя мировые цены сейчас намного выше этого уровня, хорошая новость заключается в том, что с учетом скидок, которые вынуждена предлагать Россия, для того, чтобы причинить ей значительный экономический ущерб, мировые цены должны упасть всего до $80 за баррель. Этому способствовало бы существенное увеличение добычи нефти другими странами; а не эмбарго на российскую нефть. Западные политические лидеры должны признать эту реальность и признать, что парализовать российскую экономику они не в силах.