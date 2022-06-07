В Соединенных Штатах Америки введен режим чрезвычайной ситуации из-за риска нехватки электрогенерирующих мощностей. О соответствующем законе, подписанном президентом США Джо Байденом, сообщает 6 июня пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, в США появляется возможность резко нарастить производство компонентов для солнечных батарей. Также сообщается об отмене ввозных пошлин для солнечных панелей, поставляемых в США из Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и Малайзии. Это было сделано в связи с «чрезвычайной ситуацией», которая связана с угрозой недостатка электроэнергии для удовлетворения потребительского спроса.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указали на то, что режим ЧС был введен для повышения рейтинга действующей власти и нехватка электрогенерирующих мощностей является лишь предлогом. Иные отметили, что развитие «зеленой энергетики» в интересах некоторых политиков в США.

«И долго они так протянут? Пойду зажгу лампочку за упокой их мозгов», — иронизирует Designcannes.

«Жёстко мучает совесть! Три телевизора работают одновременно. Чтобы было не скучно. Плюс комп не выключается. Мне так стыдно. Как там американцы?..» — пошутил Hikari.

«Что-то Байден как-то рано… аж режим ЧС… Крайне неожиданно. Неужели настолько всё плохо?» — спросила Svetlana K.

«Нужно больше «зелёной энергетики», — с сарказмом добавил ЪУЪ.

«Это [вице-президент США] Камала Харрис заработать хочет на зелёной энергетике, а оплачивать будут простые американцы, я так поняла», — отметила Katya.

«Режим ЧС позволяет делать определённые вещи быстрее, минуя длительный процесс согласования», — комментирует новость Nikita R.

«ЧС он ввел, чтобы беспошлинно продвигать свой бизнес и бизнес своего кабинета министров, свою зелёную энергетику», — считает Katya B.

«Байден не просто так вводит ЧС. Это шанс для демократов отложить выборы в Конгресс, на которых они пролетят, как пробка», — добавила Жанна.

«Проблемы с энергоносителями в Америке есть, но они не настолько значительны. ЧС нужна, чтобы рейтинг свой повысить. Выборы на носу, а рейтинг у старика ниже уровня городской канализации», — написал Игорь С.

«Ввел режим ЧС, так как чувствует, что скоро бунт в стране начнется. Все у них там нормально с энергетикой. Искусственный дефицит делают», — считает один из участников обсуждения.

«Закупайте эбонитовые палочки и шерстяные тряпочки. Потрете одно об другое — и будет вам электричество. Заодно и согреетесь», — иронизирует Wowik M.

«Байден решил обложиться солнечными батареями. В принципе, может и сработать, если пустыни задействуют. Но для этого нужно много времени, очень много денег и очень хорошую охрану. И электроэнергия будет настолько дорогой, что про микроволновки и стиралки жители будут вспоминать со слезами…» — ответил ему Андрей.

schropferoval Солнечная энергия

«Вот Байден сделает Америку снова великой! Ему я верю», — смеется Юрий.

«Больше санкций», — написал Андрей.

«Побольше Украине денег давайте, а сами переходите на костры и буржуйки», — шутит 15 955.

«Ярко представила, как Голливуд потонул во мраке, на Бродвее погасли все вывески, а фонарщики вешают светильники со свечками на столбики…» — пишет VVK.

«Рыл яму Путину, а сам в неё же и свалился», — с сарказмом написал Руслан Х.

«Нужно срочно строить свечной заводик», — шутит Ирина Б.

«Как всё-таки интересно работают санкции против России», — добавила Мирослава Р.

«А он уже выступал с заявлением, что в этом РФ, Путин виноваты?» — смеется один из участников обсуждения.

«Веерное отключения электроэнергии им в помощь», — с юмором добавила Марина.

«Подождите, подождите, не надо ЧС, вы ещё зимы дождитесь, вот тогда можно будет», — написала Татьяна.

«Запасайтесь свечками», — шутит Nell.

«С таким президентом и врагов не надо. Сам страну угробит», — подытожил Дмитрий.