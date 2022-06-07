В Италии разворачивается, как пишут наблюдатели, новая охота на ведьм. В роли последних выступают политики и журналисты, критически относящиеся к антироссийской политике Рима и отправке оружия на Украину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуар Моиз. Инквизиция. 1872

В издании Corriere della Sera появилась статья о том, что парламентский комитет по безопасности Италии организовал расследование деятельности предполагаемой «сети путинистов». В их число вошли «парламентарии, лоббисты и журналисты».

В статье приводятся фотографии девяти предполагаемых «врагов народа» — сенатора Вито Петрочелли, социолога Алессандро Орсини, журналистов Джорджо Бьянки и Маурицио Веццози, 84-летнего учёного и основателя движения No guerra, no NATO (Нет войне, нет НАТО) Манлио Динуччи и других. Основной целью сети, по данным Corriere, является влияние на общественное мнение.

Алессандро Орсини уже назвал статью позорной, отметив, что парламентский комитет расследовал его работу и ничего не нашёл.

«Если в моей жизни у меня были контакты с правительством, то это было только итальянское правительство. Однако статья начала новую кампанию ненависти против меня», — заявил он, подчеркнув, что он продолжит высказываться «против бесчеловечной политики правительства Драги на Украине и сирийской войны Белого дома».

Работающий в Донбассе репортёр-фрилансер Маурицио Веццози заявил, что статья является очередной попыткой делегитимизировать его любой ценой, игнорируя его фактическую работу. Напомним, он был одним из немногих западных журналистов, кто опроверг заявления Киева о массовых захоронениях под Мариуполем.

Цитата из видео «Maurizio Vezzosi reportage da Mariupol» Маурицио Веццози

«По правде говоря, можно было бы ожидать чего-то более серьёзного от газеты, которая является голосом итальянского правящего класса», — заметил он.

Простые пользователи соцсетей тем временем называют происходящее охотой на ведьм и концом западной демократии. Включённым в список читатели советуют подать в суд за клевету.

«Они реально пробили дно», — комментирует Мануэла Д.

«Итальянская пресса… все ниже и ниже!» — добавил Альдо К.

«Список «путинистов» — символ лицемерной и конформистской страны. При фашизме все они были фашистами, только один университетский профессор из тысячи не присягнул режиму. Сейчас они охотятся за пропутинцами, хотя до войны все они брали деньги у российских компаний, спонсирующих спортивные мероприятия, художественные выставки, курсы в университетах», — пишет Донателла Де К.

«Сейчас вся официальная информация — это мусор. Позор!» — считает Франческа С. Ч.

«Какой позор. Все начинается с подобных списков. И эту страну они называют демократической», — иронизирует Алессандро Б.

«Работающие там сегодня люди в 70-е годы говорили: «Пусть граждане не знают, насколько фальшива Corriere». Это было написано на стенах в Милане. Традиции продолжаются», — отметил Джованни Н.

«Фашистские методы… мы идём назад, несмотря на хорошую конституцию», — заключил Клаудио Де П.