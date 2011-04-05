Калужская область, 5 апреля, 2011, 18:52 — ИА Регнум. Московский дизайнер Артемий Лебедев разработал логотип Калужской области. Как пишет по этому поводу городской еженедельник "Калужский перекресток" результат работы столичного дизайнера калужское сообщество оценило неоднозначно, а некоторые вообще посчитали, что это плагиат, поскольку логотип области подозрительно напоминает лого одного промышленного предприятия. На брифинге с журналистами региональных СМИ свое мнение о работе Лебедева высказал губернатор Анатолий Артамонов . "Фирменный стиль - это хорошая вещь, - сказал Артамонов, отвечая на вопрос журналистов. - Он должен быть, почему бы нет? Есть случаи, когда размещение герба области неуместно, но мы проводим различные презентации, наконец, есть просто наружная реклама. Кстати, обошелся он в небольшую сумму".

Впрочем, глава региона гонорар г-на Лебедева не озвучил, но как стало известно "Калужскому перекрестку" из своих источников, разработка логотипа стоило Калужской области 40 тысяч евро.