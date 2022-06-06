Губернатор Флориды Рон ДеСантис обошел экс-президента США Дональда Трампа и других возможных претендентов по результатам опроса, в котором избиратели ответили, кого бы они хотели видеть в Белом доме в 2024 году. Кандидатуру ДеСантиса одобрили 71%, а Трампа — 67%, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, в котором участники могли голосовать за нескольких кандидатов. Американские интернет-пользователи обсудили борьбу ведущих политиков от Республиканской партии под соответствующей публикацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Gage Skidmore Рон Десантис

«Честно говоря, и Де Сантис, и Трамп были бы приятным улучшением по сравнению с Джо Байденом. Джо Байден сказал, что губернатор Фориды Рон ДеСантис обошел экс-президента США Дональда Трампа и других возможных претендентов по результатам опроса, в котором избиратели ответили, кого бы они хотели видеть в Белом доме в 2024 году. Кандидатуру ДеСантиса одобрили 71%, а Трампа — 67%, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, в котором участники могли голосовать за нескольких кандидатов.

Американские интернет-пользователи обсудили борьбу ведущих политиков от Республиканской партии под соответствующей публикацией. он рад, что мы переживаем высокие цены на газ, поэтому через обнищание мы придем к зеленой энергии. Проблема в том, что нам еще десятилетия этого ждать. В настоящее время эта зеленая энергия она покрывает около 6% наших потребностей. Благодаря Байдену, только богатые люди смогут себе это позволить», — пишет Jåmie.

«Даже воспаленные геморроидальные узлы были бы приятным улучшением по сравнению с Байденом. Я надеялся выйти на пенсию в этом году, но мне пришлось отложить это до стабилизации ситуации. Когда Трамп был у власти, я не платил за бензин столько, сколько сейчас. Я мог найти все необходимое в магазине и мог себе это позволить. Мне не приходилось урезать расходы, чтобы уложиться в месячный бюджет. Мне жаль тех, кто испытывает трудности, особенно если они считают, что Байден был лучшим выбором, чем Трамп. Я получаю небольшую пенсию от предыдущего работодателя, и это покрывает мою ипотеку, но сейчас я никак не могу прожить на пенсию, не работая неполный рабочий день», — отвечает mr. drago.

«ДеСантис во многом похож на Трампа, но без эго и большого рта. И ДеСантис, и Трамп ставят здравый смысл и благо страны выше политики», — считает U♡China.

«Мне нравится то, что Дональд Трамп сделал для страны, и я бы проголосовал за него в третий раз, если бы он был кандидатом! При этом я считаю, что он не должен снова баллотироваться в президенты. Если он будет баллотироваться, это только поможет левым и превратит выборы в еще больший цирк, чем если бы кандидатом стал ДеСантис. ДеСантис хорошо зарекомендовал себя во Флориде, и я считаю, что он привлечет еще больше умеренных демократов, которые чувствуют, что партия их покинула», — размышляет ConservativeHippie993.

«Я соглашусь. Трамп проделал большую работу, но наша страна должна стать единой, а если Трамп победит, то единства, к сожалению, не будет. Мы должны сплотиться как американцы и бороться за нашу страну вместе, а не порознь», — призывает cccollo.

«Нужно ставить на более избираемого кандидата. Я за ДеСантис в 24!» — поддерживает fourputt017.

«Проблема не в темпераменте Трампа, а в СМИ и политиках истеблишмента. Если кто-то думает, что к ДеСантису будут относиться лучше, чем к Трампу, то он ошибается. Дело никогда не было в Трампе, дело было в том, что аутсайдер или политик, не принадлежащий к истеблишменту, разоблачает неумелую, добрую старую систему, в которой коррупция, жадность и власть являются приоритетами», — считает Whatthehellisgoingon?.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Мне очень нравится Рон ДеСантис, но я голосовал за президента Трампа. Что я хочу от президента на следующих выборах, так это профессионализма. Я хочу лидера, который будет отстаивать конституцию, верховенство закона и наши личные свободы. Я хочу кандидата, который покажет недостатки социализма и отбросит его назад, если не навсегда. Я буду наблюдать за всеми претендентами, включая президента Трампа, вполне возможно, что он сможет извлечь уроки из прошлого и стать еще лучшим президентом, но Рон Десантис тоже может это», — подчеркивает blake60.

«Я предпочитаю более молодого кандидата. Трамп сделал свою работу, расширив базу Республиканской партии. ДеСантис очень артикулирован и сокрушит любого демократа в дебатах», — комментирует tamarindo.

Напомним, что ДеСантис в апреле установил новый рекорд по сбору средств на предвыборную кампанию. За апрель политику удалось собрать почти $10,5 млн.

Отмечается, что это крупнейший ежемесячный сбор средств губернатором с момента создания его предвыборного комитета в ноябре прошлого года. Всего за предвыборный цикл 2022 года республиканцу, которого считают одним из главных потенциальных соперников экс-президента США Дональда Трампа, удалось собрать более $113 млн.