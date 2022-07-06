Пытаясь взять под контроль исторически высокую инфляцию, администрация президента США Джо Байдена обратила внимание на идею снижения тарифов на китайские товары. Это подтвердила министр торговли Джина Раймондо, рассказав, что Байден лично попросил внимательно изучить данный вопрос. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Джина Раймондо. (сс) United States Department of Commerce

«Китайцы не снизят цены, если тарифы будут отменены. Тарифы существуют для того, чтобы сбалансировать торговлю. Китай покупает лишь небольшую часть по сравнению с тем, что он продает США», — пишет americanrust.

«Наш материализм станет причиной нашей смерти», — считает klamathman.

«Помните, когда Трамп пришел в Белый дом, цены на газ мгновенно снизились и через некоторое время стали самыми низкими за последние десятилетия. Это могло бы произойти и сейчас, если бы Байден остановил прогрессивную и разрушительную политику Демократической партии», — указывает whereisjoe.

«Проблема в том, что инфляция в подавляющем большинстве случаев вызвана действиями правительства. Китай десятилетиями играл со своей валютой, и инфляция не была такой ужасной. Инфляция вызвана тем, что печатается неприличное количество денег и ими наводняется земной шар. Байден не начинал эту тенденцию, но он точно усугубил ее и продолжает делать это», — уверен GiannaJavid.

«Байден, скорее всего, теперь попытается свалить вину за инфляцию на Трампа, а не на перерасход средств в Конгрессе и его собственные расходы (или опять обвинит в этом Путина)», — предполагает serapus.

«Хотя теперь китайские товары и могут быть дешевле, для тарифов есть законная причина. Кроме того, с учетом логистических проблем, которые мы имеем в настоящее время, включая стоимость транспортировки вещей, действительно ли в конечном итоге это будет дешевле?» — размышляет unclestosh336.

«Как быстро мы перешли от «Америка прежде всего» к полному отказу от этого лозунга и движению «Америка последняя, любой ценой»?» — недоумевает bubbabill.

«Они очень беспокоятся из-за выборов в ноябре. Они пойдут на всё ради временного исправления ситуации, а потом всё вернется на круги своя. Политика Трампа сработала, и они это знают, хотя и отрицают», — уверяет SupermanUSA.

«Байден хочет всецело зависеть от Китая и других иностранных противников, чтобы выживать? Люди в правительстве США должны быть привлечены к ответственности за это предательство нашей страны», — злится misterbadger1776.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Напомним, старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ради борьбы с инфляцией власти США готовы снизить пошлины на так называемые нестратегические китайские товары, импорт которых не угрожает производственному сектору Америки.

«Администрация президента США Джо Байдена изначально ориентировалась на то, что часть тарифов будет смягчена или в принципе отменена, — отметил он. — США готовы допустить на рынок с достаточно низким уровнем пошлин так называемые нестратегические товары, то есть те, импорт которых в принципе не угрожает собственному производственному сектору Америки (например, велосипеды или несложную электронику). Прежде всего это связано с тем, что есть необходимость приостановить инфляцию. Снижение тарифных пошлин как раз будет способствовать снижению цен и, следовательно, сокращению инфляционного давления, а инфляция в США за последнее десятилетие значительная».