Решение президента США Джозефа Байдена объявить режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Whitehouse.gov Джо Байден

«И что, опять Россия виновата? Сами заварили эту кашу — вот пускай и огребайте по полной», — пишет Ильшат Н.

Многие пользователи были удивлены, что такая, на первый взгляд, богатая страна, как Соединённые Штаты Америки, оказались в заложниках дефицита электрогенераторов.

«Ничего себе! Так они же энергетические гиганты! Или уже нет? Что у них там вообще происходит?» — задаётся вопросами Виктория Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что это не единственная пробоина, которую получил «американский корабль» после объявления России экономической санкционной войны.

«Детских смесей в США больше нет, электричество заканчивается, цены на бензин лезут в небо. Чувствую, что каждый день с Байденом в президентском кресле даётся Америке всё тяжелее и тяжелее», — отметил Роман К.

Часть людей полагает, что Америка до поры до времени держалась молодцом, но оказалось, что болезнь зашла так далеко, что даже печатный станок не спасает её положение.

«А что такое? Что случилось? Станок печатный больше не греет! Инфляция бьёт все рекорды? Ой-ой-ой. Ну ничего, не переживайте — у той же России, вон, вся экономика разорвана в клочья, как вы говорите. Так что у вас, на самом деле, всё просто зашибись», — издевается Михаил М.

«Раньше я реально думал, что Америка — самая сильная страна на планете. Мол, умные дядьки сидят там, умеют всех вокруг пальца обвести и денег больше всех заработать. На самом-то деле они оказались обыкновенными ушлёпками, которые могут обогащаться только за счёт доверчивых дурачков. Когда дурачков становится слишком мало, Америка катится вниз», — указывает Серж Б.

Ряд пользователей указывает на то, что объявление режима чрезвычайной ситуации в США говорит о том, что дела у руководства этой страны идут не самым лучшим образом.

«Обычно режим ЧС вводят, когда дело пахнет керосином, либо же когда очень хотят удержать власть в своих руках. Кажется, что Байден решил держаться за должность до последнего», — предполагает Марат П.

Нашлись и те, кто отмечают, что на фоне всех этих достаточно серьёзных проблем президент Америки не забывает оказывать военную поддержку Украине, которая располагается на обратной стороне земного шара.

«Зато Байден $40 млрд Украине презентовал. Лучше бы о своей стране подумал, а не о том, как Россию разрушить», — советует Татьяна К.

«Тем временем Киев передаёт большое спасибо американцам, которые выделили ему $40 млрд. Уж кому-кому, а Украине денежки нужнее. Но вы, американцы, держитесь там! Хорошего вам настроения, здоровья», — обращается Татьяна К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Скоро и Соединённые Штаты упадут до уровня Украины. Зеленский всех своих «партнёров» в топку тянет», — считает Юрий К.

Напомним, 6 июня на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.