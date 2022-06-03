Мнение колумниста The New York Times Клиффорда Краусса по поводу того, что поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли поможет снизить цены на нефть и бензин, вызвало бурную реакцию американских интернет-пользователей, высказавших свое мнение под соответствующей публикацией.

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент) 1918

«Он мог бы попробовать стимулировать внутреннюю добычу нефти вместо того, чтобы антагонизировать отрасль…» — предполагает @lebo326.

«Как насчет того, чтобы вернуть США энергетическую независимость? Когда государственная политика ограничивает прогресс и заставляет бизнес отступать, он отступает. Забавно, что добыча нефти в США сейчас на 10% меньше, чем при Трампе», — отмечает @truthseeker4216.

«Я удивлен, что Саудовская Аравия разрешила ему приехать. Последнее, что я слышал, это то, что они не отвечали на его звонки», — указывает @sdw2of6.

«Если бы я знал, что мы избрали его для переговоров с Саудовской Аравией, то я бы ни за кого не голосовал», — подчеркивает @RobSolon.

«Даже не знаю, может быть, есть смысл попытаться разработать альтернативные виды топлива, которые не зависят полностью от других стран, создают хорошие рабочие места и лучше для окружающей среды?» — интересуется @liI_jozy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

«А может для решения кризиса Байдену не стоит тратиться на Киев, а стоит попытаться добиться мирных переговоров вместо того, чтобы посылать оружие на миллиарды?» — спрашивает @revolutia.

«Я думаю, что высокие цены — это желаемый результат для политиков. Остальное — театр», — подчеркивает @kfranz2.

«Временная приостановка налогов на бензин поможет. Это совершенно ясно», — пишет @aarons_ace.

«Он едет туда? Господи, да они из-за этого цены еще больше поднимут», — беспокоится @McKitty79.

«Как насчет того, чтобы вызвать всех руководителей нефтяных компаний и заставить их рассказать американскому народу, почему бензин такой дорогой», — предлагает @pico57guy.

«Все очевидно просто… нефтяные компании наживаются на американцах… просто и ясно… их цены никак не соответствуют мифу о свободном рынке капитализма», — уверен @dbfssecret.

«Оказывается, быть самым враждебным президентом в истории по отношению к индустрии ископаемого топлива — это не самый лучший план!» — восклицает @dr_beckers.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден запланировал в июне отправиться в Саудовскую Аравию, за счет восстановления отношений с которой он «надеется снизить цены на газ и изолировать Россию».