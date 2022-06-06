Заявление заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева о том, что вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«И как же в СССР без этой «болонки» людей готовили? Неужели и без неё можно жить?» — смеётся Станислав З.

Anatoly Savin Советские школьники, 1 сентября. СССР

Многие пользователи крайне позитивно восприняли эту новость. Граждане уверены, что Болонская система принесла России больше бед, чем пользы.

«Отличная новость! Серьёзно! Болонская система в образовании ничего, кроме деградации, не принесла», — считает Константин Ч.

Некоторые комментаторы надеются, что благодаря уходу Болонской системы из России остановится и отток граждан с высшим образованием за границу.

«Это большой успех! Теперь меньше будет оснований уезжать нашим молодым специалистам! Хватит снабжать Запад нашим трудовым человеческим ресурсом!» — пишет Rotabler S.

«Наконец-то эту чушь убрали! Высококлассных специалистов надо готовить для своей страны, а не для чужой», — подметил Виктор В.

Часть людей переживает, что граждане, получившие в России дипломы, отныне не смогут пользоваться их значением, будучи за рубежом.

«Теперь наши отечественные дипломы о высшем образовании не будут признаваться за рубежом, а это значит, что теперь молодёжи надо будет либо сразу уезжать за границу учиться, либо же получать ещё одно дополнительное образование за границей», — поделился своим мнением Равиль К.

Ряд пользователей указывает на то, что молодёжи и не надо никуда ездить — пускай работают в России и не жужжат.

«Нечего делать нашей молодёжи за границей. Раз у нас учатся, у нас пусть и работают, отдают долги свои, что государство в них вложило. А то повадились — высосут с Родины все соки и едут отдавать их чужим странам. Слава Богу, что наши дипломы будут недействительны в чужих странах, всё своё должно быть в своей стране», — указывает Алина М.

Нашлись и те, кто уверены, что отток российских специалистов за рубеж не прекратится до тех пор, пока система образования России не повернётся к гражданам лицом и не будет относиться к людям по-человечески.

«Российские дипломы за границей никому и ранее были не нужны. Американцы наших учёных с руками и ногами отрывали, им было глубоко плевать на какие-то бумажки — им нужны были мозги. Так что решение отказаться от Болонской системы не позволит пресечь утечку мозгов за рубеж», — отмечает Игорь М.

Mil.ru Диплом о высшем образовании

«Я уверен, что сделай наше государство высшее образование абсолютно бесплатным, причём для всех, граждане не будут работать за рубежом из принципа. А пока высшее образование в России — это платная услуга с сомнительным качеством, ждать волшебства не приходится», — пишет Алиса Л.

Напомним, 6 июня заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре о том, что вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе. При этом Афанасьев подчеркнул, что «это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё».