Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета, при этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу, сохраняя курс на открытость и широкое международное сотрудничество, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока Европа всячески пытается закрыться в экономическом плане от России, причём себе во вред, Россия продолжает сохранять экономическую открытость. Отсюда и результат, что прибыль от продажи энергоресурсов у России только за четыре месяца уже превысила сумму заблокированных активов на американских счетах», — отмечает Гульназ А.

Многие пользователи были рады узнать, что российский президент дал своё чёткое видение того, какой российская экономика будет в ближайшем будущем.

«Сейчас пора концентрироваться на наших собственных мощностях, чтобы Запад конкурировал с нашей продукцией, а не наоборот», — пишет Джеймс С.

Некоторые комментаторы отмечают, что суверенная экономика — залог стабильности и безопасности государства.

«Это неизбежно. Не надо чужого, не надо зависимости, пускай больше вводят санкции — у нас своё производство будет подыматься», — уверен Стас Л.

«Вместе с суверенитетом для нашей экономики откроются возможности, которых у РФ еще не было. Но для этого нужно усердно работать», — считает Анна М.

Часть людей полагает, что только суверенитет в экономической сфере позволит России в полной мере заявить о своём праве на место в этом мире.

«Мы достигнем и в этом вопросе качественного развития. Ведь ставка сделана на полный суверенитет и независимость, в том числе и в экономической сфере. Это значит, что мы у себя будем задавать правила, а не наоборот, как это было ранее», — написала Оля П.

«Ну так экономику нужно было ещё в нулевых начинать укреплять. Производства позакрывались, зато торговых центров — гора. Как только иностранный бизнес начал уходить, мы тут же получили удар под дых. Слава богу, что есть ещё Китай, Индия и ряд других дружеским нам стран», — пишет Станислав Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что российские чиновники и министры должны внимательно слушать то, что говорит президент, чтобы потом не делать вид, что они якобы не так всё поняли.

«Главное, чтобы наша «суверенная» экономика не зависела от других государств, как это уже случилось с якобы импортозамещением за счёт Китая. А так мы всегда готовы к сотрудничеству», — указывает Борис Г.

«Частная основа под давлением мирового кризиса вполне может перетечь в национальный сектор. По сути, в данный момент не планируется никаких изменений экономики с расчетом на то, что рыночек таки снова порешает. Одного раза, видимо, было им мало», — пишет Пастырь Т.

Нашлись и те, кто ждут глобальных, но вместе с тем позитивных экономических изменений в России.

«Суверенизация экономики подразумевает переход к новой экономической модели, которая не позволит Западу манипулировать нами. Ждём серьёзных изменений в этой области», — написал Евгений К.

Напомним, 6 июня на сайте президента России был опубликован текст приветственного слова российского лидера Владимира Путина участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума, в котором глава государства заявил, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. Путин отметил также, что при этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу, сохраняя курс на открытость и широкое международное сотрудничество.