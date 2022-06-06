Сеть: «Им свой остров не жалко?» — Британия отправит Украине РСЗО M270
Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км. Данный шаг согласован с США в ответ на действия России, передает Reuters.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя «подарок» в виде систем залпового огня M270, заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона будет меняться по мере изменения тактики России.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».
«А то ж… Где они ещё своё ржавое железо по цене нового продадут? От 40 миллиардов надо побольше отщипнуть, желающих очередь», — написал Павел В.
«Конечно передадут. Им же не жалко украинцев…» — пишет Олег В.
«Англичанка в своём репертуаре — гадит», — отреагировал Nord Vest.
«Путина Запад, очевидно, не услышал», — добавил Тимофей П.
«Слушайте, пора бы уже Великобритании послать тоже подарки. И всех не обидеть ответными, кто шлёт через Украину нам такие подарки. Непосредственно…» — не выдержал один из участников обсуждения.
«Ничего удивительного. Зеленский, который называет себя президентом, был единственный президент, который встречался с главой британской разведки МИ-6. Он — их клоун, и они поддерживают своего клоуна. А то, что на Украине погибают какие-то там украинцы, так британской короне… не жалко», — прокомментировал новость Сергей Д.
«Всё правильно! Боря Джонсон сказал: воевать до последнего украинца», — добавил Владимирович.
«Похоже, свой остров им не жалко…» — отреагировал Прокопенко.
«Надо обязательно выявить и уничтожить. Вовремя», — написал Николай М.
«Да уже все очевидно, даже начинает тошнить от новостей про оружие. Поставляют ровно столько, сколько нужно Украине для медленного поражения…» — считает один из участников обсуждения.
«Англичанка гадит…» — добавил Олег С.
«Не удивили. Ждать от этих недоумков чего-то адекватного не приходится», — не выдержала Irina A.
«Гадить России — это смысл существования англосаксов!» — написал Андрей Т.
«Страна — пособник терроризма», — пишет в адрес Британии J. B.
«Пусть попробуют доставить», — добавил Владимир А.
«Откалибровать», — комментирует новость Злата В.
«Поставит и ПОСТАВИЛА Украине — это не одно и то же», — подытожила Swietlana.