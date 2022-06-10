В результате стрельбы 4 июня в баре в Филадельфии, США, погибли по меньшей мере три человека и еще 14 человек получили ранения. В эти же выходные в ходе стрельбы в штатах Теннесси, Вирджиния, Аризона и Южная Каролина погибли еще шесть человек и десятки пострадали. Американские инетрнет-пользователи бурно обсудили непрекращающийся рост числа случаев массовых расстрелов всего через неделю после того, как страна была шокирована убийством 19 учеников младшей школы и двух учителей в Техасе.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

«Что не так в США? Ужасные перестрелки происходят так часто. Это пугает людей», — отмечает @homeybreads.

«Вот это я и называю свободой!» — пишет @Mick_Galv.

«Только в США», — подчеркивает @Clyllie.

«Страна разгула, родина могил!» — восклицает @redfernro.

«Единственное решение, по мнению наших политиков, — это купить больше оружия. Тогда они смогут купить акции производителей оружия и заработать еще больше денег», — считает @PCWAF63.

Томас Бентон. Ружья (фрагмент)

«Почему после стрельбы в школе в Техасе никто не предпринял мер по контролю за оружием?» — негодует @TonyBALONY1975.

«Почему мы называем террористические акты в Америке перестрелками?» — задается вопросом @fjoao.

«Еще одна суббота в Америке. Почему это вообще стало новостью? Разве не было решено, что мы теперь будем допускать это, не вводя никаких законов об оружии?» — задает риторический вопрос @Lurpynerd.

«Экономика, безопасность — кажется, что в администрации Байдена ничего не работает. К сожалению!» — переживает @RuiOficial013.

«Это происходит буквально каждые выходные. Наши политики только притворяются, что их волнует проблема насилия с применением оружия. Мы живем во лжи», — указывает @Hunchback718.

«Я думаю, что США подверглись террористической атаке, которая длится уже много дней, и конца ей не видно», — пишет @Introvertbyfor1.

«Пока мы не избавимся от политиков, которые продолжают голосовать против ужесточения оружейных законов, эти массовые убийства НЕ прекратятся», — указывает @EdLindsay15.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.