Скандальное решение запретить пролет правительственному самолету РФ с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту руководство Болгарии, Северной Македонии и Черногории принимало не вполне самостоятельно. Такое предположение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что на 6 и 7 июня был запланирован очередной визит главы российской дипломатии в Белград. Президент Сербии Александр Вучич 2 июня заявил, что ситуация вокруг визита изрядно «усложнилась», так как нет ясности по поводу того, предоставят ли страны ЕС и НАТО, окружающие Сербию, воздушный коридор для перелета российского самолета. Три соседние страны — Болгария, Северная Македония и Черногория 5 июня заявили о том, что не разрешают российскому правительственному самолету перелет над своей территорией, из-за чего визит был отменен.

«Три балканские страны уже давно под оккупацией. Я верю, что у них никто ничего и не спрашивал», — сказал Джорджевич.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Вучич

Тем не менее из-за этого решения министр иностранных дел России не смог прибыть с чрезвычайно важным визитом в Сербию, добавил политик.

С другой стороны, президент Сербии в ходе подготовки визита играл двойную игру, считает Джорджевич.

«Вучич с самого начала говорил, что для российского министра будет проблемой приехать в Сербию — как будто он знал, что произойдет. При этом Вучич уверял, что он лично работает над тем, чтобы визит состоялся несмотря ни на что. Вучич пытается прислуживать Западу, и поэтому через подконтрольные ему СМИ он неоднократно распускал слухи о том, что визит Лаврова якобы не оговаривался заранее, и что это российская сторона в одностороннем порядке объявила, что Лавров приезжает в Сербию, создав тем самым огромные проблемы Белграду перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца. Параллельно с этим он пытается убедить сербскую общественность в том, что, несмотря на давление, он создает условия для того, чтобы визит состоялся», — рассказал Джорджевич.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Политик напомнил, что глава российской дипломатии накануне предполагаемого визита анонсировал интересные темы для обсуждения с его сербскими коллегами, которые требовали бы четких ответов.

«Лавров сказал, что ему интересно услышать позицию Сербии и по поводу Косово и Метохии, и по поводу Республики Сербской. Это неудобно для Вучича. Признал ли президент СербииКристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине, что не сделали ни сама Республика Сербская, ни Россия, ни Китай? Что касается Косово и Метохии, Вучич никогда не упоминает резолюцию 1244 СБ ООН, которая гарантирует суверенитет Сербии над Косово, и на которую постоянно ссылается Москва. Отношение к событиям на Украине также чрезвычайно важная тема — выступает ли Белград на стороне врагов России или на стороне свободного мира, который сегодня только Россия и защищает», — обозначил Джорджевич некоторые из возможных тем для переговоров.

По словам политика, интересно посмотреть, какие страны закрыли небо для российского правительственного самолета. Одна из них — Черногория, в которой в настоящее время у власти находится правительство премьера Дритана Абазовича, напомнил Джорджевич.

«К созданию этого правительства приложили руку президент Черногории Мило Джуканович и его сербский коллега Александр Вучич. В состав правительства вошла Социалистическая народная партия Черногории, подконтрольная сербскому президенту. Так как влияние Белграда в Черногории достаточно сильно, весьма удивляет то, что Черногория запретила перелет для сербского гостя», — заявил Джорджевич.

Официальный сайт президента Черногории Мило Джуканович

Вторая страна — это Северная Македония, которая состоит в инициативе Open Balkan, продолжил политик.

«Одна из главных целей этого проекта — облегчить коммуникацию между людьми, упростить условия для путешествий между разными странами. Я постоянно говорю, что на самом деле это проект фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, ведущий к созданию «Великой Албании». Теперь проявилась настоящая суть проекта — оказалось, что Сербия зависит от Македонии и Черногории, которые сегодня определяют, кто приедет к нам в гости, а завтра будут закрывать нам пути для получения нефти, газа или других товаров», — сказал лидер движения «Освобождение».

Касаясь роли Болгарии в истории вокруг визита Сергея Лаврова в Белград, Джорджевич напомнил, что эта страна неоднократно в истории враждовала с Сербией и также неоднократно отворачивалась от России, несмотря на то, что Россия освободила её от турецкого ига.

«Всегда, когда нужно что-то сделать против Сербии, наши враги могут рассчитывать на участие Болгарии», — заявил политик.

Джорджевич отметил, что решение трех балканских стран запретить Лаврову перелет над их территорией на пути в Сербию диссонирует с постоянными заявлениями Александра Вучича о том, что его страна пользуется авторитетом во внешней политике, и что ее никогда в истории не уважали так, как сейчас, когда у власти находится его Сербская прогрессивна партия.