Жители Южной Кореи обсудили серию пусков баллистических ракет с территории КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Согласно информации южнокорейских СМИ, 5 июня с 09:08 до 09:43 по местному времени с территории северокорейского аэродрома «Сунан», расположенного в окрестностях Пхеньяна, из уезда Кэчхон провинции Пхёнан-Намдо, уезда Тончхан провинции Пхёнан-Пукто, города Хамхын провинции Хамгён-Намдо был осуществлен запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным южнокорейских военных, пущенные КНДР баллистические ракеты пролетели от 110 до 670 км с максимальной высотой от 25 до 90 км при скорости в 3–6 махов.

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«Запуски Северной Кореей баллистических ракет представляют серьёзную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Глава Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными вооружёнными силами Южной Кореи и США генерал Пол ЛаКамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону.

US Air Force Вон Ин Чхоль

Отметим, что это 18-й по счёту запуск северокорейских ракет с начала года и третий с момента начала работы администрации президента Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня тестовые пуски ракет осуществили США и Южная Корея в ответ на ракетные испытания КНДР.

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Между тем в МИД Китая также отреагировали на пуски северокорейских и южнокорейских ракет.

«Мы надеемся, что соответствующие страны сохранят самообладание, проявят сдержанность и будут избегать действий, которые могут усугубить нынешнюю ситуацию», — заявили в МИД Китая.

«Сохраните такой подход в течение следующих пяти лет», — рекомендует hanj***.

«Кажется, мы наконец-то можем усилить нашу военную мощь, не выбрасывая деньги на ветер», — предполагает sn71***.

«Это ещё цветочки. То ли ещё будет», — смеется yhko***.

«Где превентивный удар по КНДР? Что вы творите? Урезали оборонный бюджет, чтобы перенести президентский офис и переселить министерство обороны. Судя по всему, «удар» пришелся не по КНДР, а по нашей национальной обороне», — жалуется sima***.

«Некомпетентный…», — пишет hsk1***.

«Ким Чен Ын, давай ещё испытаний. Глядишь, мы когда-нибудь сможем на них ответить», — предлагает xian***.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я бы хотел увидеть хотя бы один упреждающий удар за пять лет пребывания Юна на посту. Мы многого не потеряем, ведь КНДР уже столько ракет запустили», — высказывает свое желание chun***.

«Непохоже, что ситуация изменится, если мы ответим им. Это только усилит кризис в области безопасности», — утверждает pinf***.

«Чтобы вы делали, если бы ракет не было? Сколько стоила одна ракета?» — интересуется gtin***.

«ООН и другие организации, пожалуйста, не поставляйте в КНДР продукты и другие предметы первой необходимости. У них есть средства на запуск ракет, но нет денег, чтобы накормить людей?» — недоумевает tkad***.

«Я хочу знать, чем это правительство отличается от прошлого…» — пишет whit***.

«Бессмысленно, можно было и не стрелять в ответ», — считает hsu4.

«В следующий раз не думайте так долго, сразу стреляйте», — рекомендует dj66***.