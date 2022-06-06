Платформы, аккумулирующие информацию о клиентах, находящихся в санкционных списках по всему миру, прекращают сотрудничество с российскими банками. Как уточнили РБК эксперты, данные этих агрегаторов (санкционные списки, информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов) позволяли банкам принимать решения об открытии/закрытии счетов клиентов. Причем, как отметили собеседники издания, подобные сервисы интегрированы в ИТ-системы кредитных организаций, что позволяет автоматически проводить проверки, снимая со специалистов «обязанность» делать это «в ручном режиме», прибегая к разным ресурсам.

Джон Колкотт Хорсли. Комната банкира (фрагмент)

В одном из первой полусотни банков сообщили, что крупнейший сервис Risk & Compliance от Dow Jones расторг с ним соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. Аналогичное письмо о расторжении контракта с 1 июня также получили в системно значимом банке. Примечательно, что прекращение сотрудничества коснулось также и банков, не находящихся под санкциями, о чем изданию рассказали в двух таких кредитных учреждениях. Помимо Dow Jones сведения о фигурантах санкционных списков в банки поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Как уточняется в публикации, о прекращении предоставления всех продуктов и услуг российским клиентам 16 марта объявила Refinitiv. Продолжит ли сотрудничество LexisNexis — неизвестно: как пишет издание, компания не публиковала конкретизирующих сообщений, но между тем осудила СВО России на Украине.

Опрошенные изданием эксперты считают, что невозможность использовать санкционные списки сервиса Dow Jones не позволит российским кредитным учреждениям качественно мониторить операции клиентов.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил собеседник издания, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом.

Более того, по мнению некоторых экспертов, банки рискуют сами попасть под санкционные риски. Значимым из них — могут быть штрафы. В пример собеседник издания привел случай с французским BNP Paribas, получившим в 2014 году штраф $8,9 млрд за то, что швейцарское подразделение банка проводило долларовые платежи в Иран, Судан. Этот прецедент побудил все банки, как отметил эксперт, внедрить сервисы для отслеживания фигурантов санкционных списков, что позволяет, по его словам, «малой ценой застраховать банк от больших рисков».

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Однако, следует подчеркнуть, что в случае с французским банком речь шла о проведении операций через американскую финансовую систему и обвинительными сторонами по делу BNP Paribas выступали Министерство юстиции США, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, департамент по финансовым услугам штата Нью-Йорк, Федеральная резервная система (ФРС) и управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов. Потому в текущих условиях некоторые ожидаемые проблемы российских банков из-за невозможности использования иностранных сервисов могут быть надуманными.

Что не всё так критично, следует из сообщений ряда крупных банков, которые рассказали изданию, что не работают вовсе с западными провайдерами санкционных списков. Более того, на рынке есть российский аналог — система X-Compliance от «Интерфакса», позволяющая оценивать уровни риска того или иного клиента, а также проверять санкционные списки разных стран и объединений. Правда, как сказал юрист Сергей Гландин, стандартно должны «стоять» две базы данных для перепроверки информации, так как, по его словам, «ни одна система на 100% не идеальная». Тем не менее в текущих условиях, отмечает он, «российские банки смогут нормально жить только с российским X-Compliance». Как сказал другой собеседник издания — юрист Дмитрий Клеточкин, «учитывая начавшуюся «вакханалию» санкций в отношении российского бизнеса в последнее время, вопрос важности» информации от западных провайдеров санкционных списков «начинает отходить на третий план». Между тем с очередным уходом из России очередных иностранных агрегаторов «за кадром» остается вопрос о том, с какой, в свою очередь, базой данных они покидают страну.