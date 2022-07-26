В связи с подорожанием энергии правительство Польши расширило возможности граждан по самостоятельному сбору древесины в лесу, сообщает ТАСС.

Жан Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. 1858

«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», — отметил пресс-секретарь главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский в эфире телеканала Polsat.

Вместе с тем запрещается собирать ветки, толщина которых в диаметре превышает 7 см. С согласия лесничего также можно собирать ветки в местах, где проводилась вырубка, но в данном случае за древесину нужно платить.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Ага. А ещё можно грабить бобров, отбирая их запас веток на зиму», — иронизирует Jutanik.

«И кизяки пусть собирают», — смеется Сергей Сергеевич.

«Но элит это не коснется, а только простых трудяг!» — отметила Марина К.

«Пошёл процесс опускания в XVIII век», — с сарказмом добавил Сергей В.

«Класс! А когда хворост закончится, перейдут на кизяки», — шутит NinaZh.

«Яблонь много. Пускай пилят на дрова», — пишет «Академик Абырвалг».

«Зелёная энергетика, все уши о ней прожужжали. Хотели? Нате…» — с сарказмом добавил Domitori_7.

«Кто-то троллил россиян за сбор валежника не так давно…» — напомнил один из участников обсуждения.

«Опа, а гонору-то сколько было у кичливых поляков», — написал Анатолий Ш.

Винсент Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

«Вот. Це добра новина (Это хорошая новость. — О. П.). А теперь я очень жду, когда поляки, очень любящие украинцев с их Бандерой, будут шоркаться по посадкам и лесам», — пишет Андрей.

«Очень хорошо. Хворост — это модно, стильно, современно», — смеется Анна Л.

«А где же Грета Тумблер? А как же зелёная повесточка? А как же запрет на вырубку лесов?..» — спросил Олег.

«Идите собирать хворост — это так посылают по-польски», — пошутила Lyudmila S.

«И вообще, переехать в лес, умываться в ручье, солнце светит бесплатно, птицы поют. Не жизнь, а сказка!» — с сарказмом добавил S. U.

«Скоро у соседей заборы пропадать будут и всё, что горит! Бьётся в тесной печурке огонь!» — смеется Евгений Г.

«Поздравляем с открытием отопительного сезона на основе хвороста! Желаем огромных успехов. Хворост — это не только «ценное топливо», но и 20, 30 минут домашнего тепла в доме», — пошутила Милана Б.

«Мне сдаётся, средневековье в Европе все ближе. Боюсь, они дальше начнут людей жечь. Ну не всех. Неправильных только», — с сарказмом добавила Ксю, вероятно, напоминая таким образом об инквизиции.

«Побольше пусть танков отправляют [Украине], будет им теплее», — написала Патимат.

«Отныне поговорка «Идите лесом!» приобретает буквальное значение…» — шутит Феликс К.

«Смешно, конечно, но ладно — частный сектор насобирает хворосту и хоть как-то поддержит тепло, а как же люди в квартирах? Совсем тупое правительство, о своём народе не думает! Лишь бы нагадить России. Глядишь, через полгодика лучиной пользоваться заставят. Жалко простой народ», — отметил один из участников обсуждения.

«И пусть кто-то скажет, что машин времени не существует! Вот поляки смогли на 300 лет в прошлое вернуться», — пошутил Dima.

«Это они Россию отбросили в прошлый век? Ну-ну!» — отреагировала Elena.

«Даёшь санкции», — иронизирует Вовка М.

«Седьмой пакет готовьте, а то ромашки отцветут», — с юмором подытожила Марина М.