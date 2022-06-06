Информация, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Наводчик советского танка выглядывает из люка своего танка во время битвы за Берлин.

«За всю историю Россия брала Берлин три раза — в 1760, 1813 и 1945 годах. Ну, значит, немцы снова встанут в очередь за перловой кашей в военно-полевые кухни российской армии. Видать, им понравилось», — пишет Rurik V.

Многие пользователи пришли к выводу, что Германия стала заложницей собственных действий. Поддерживая и взращивая украинский нацизм, они обрекли себя на неминуемое столкновение с Россией.

«Надо было об этом думать до того, как начали поддерживать нацистов на Украине. А сейчас, когда киевские бандеровцы совсем нюх потеряли, немцам придётся иметь дело с результатами своей недальновидности», — считает Сидор Я.

Некоторые комментаторы уверены, что применение немецкой техники для атаки на Россию обернётся для Киева очередным поражением.

«Пускай не переживают. Если немецкие танки и окажутся в России, то только в качестве новых трофеев», — отметил Семён Г.

Часть людей полагает, что немцы очень боятся последствий передачи Украине военной техники, потому что они помнят, чем закончился их последний конфликт с Россией.

«Надо понимать, что немцы боятся не своих танков на территории России, а то, что в таком случае российские танки вновь окажутся на их землях», — указывает Алексей Т.

Штурм Берлина. 1945

Ряд пользователей посоветовал немцам просто не отсвечивать и перестать оказывать поддержку неонацистскому киевскому режиму.

«Сидите ровно на заднем месте, не совершая лишних телодвижений, и всё у вас будет хорошо. Галушкин Каганат мы декоммунизируем, возьмём, что посчитаем нужным, а дальше можете делать с ним, с этой, созданной по недоразумению, территорией, что хотите. Хотите — в НАТО берите, будут траки вам полировать и портки стирать, а хотите — опыты проводите на них. Нам уже плевать будет», — пишет Сергей Г.

«Радостно слышать, что всё ещё остаётся частичка разума в Европе. Жаль только, что опухоль дебилизма там распространяется со скоростью света», — написала Алиса О.

Нашлись и те, кто напомнил Германии о том, что в любом случае ей придётся восстанавливать отношения с Россией. И тем проще это будет делать, чем меньше военной поддержки Киеву будет оказывать Берлин.

«Просто Украина уже всех откровенно задолбала со своими требованиями и обманом. Все ведь прекрасно понимают, что восстанавливать отношения с Россией так или иначе придётся. А потребуется точнее ползти, чтобы Путин и российский народ простили вас за ущемление русских. Поэтому на Западе не торопятся выполнять все наглые требования Украины. Переждут, а там, глядишь, и всё закончится. В общем, и рыбку съесть, и сковородку не помыть», — подметила Виолетта Р.

Напомним, 6 июня журнал Spiegel опубликовал информацию со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России.