Сеть: «У России будут новые трофеи» — ФРГ боится передавать Украине танки
Информация, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«За всю историю Россия брала Берлин три раза — в 1760, 1813 и 1945 годах. Ну, значит, немцы снова встанут в очередь за перловой кашей в военно-полевые кухни российской армии. Видать, им понравилось», — пишет Rurik V.
Многие пользователи пришли к выводу, что Германия стала заложницей собственных действий. Поддерживая и взращивая украинский нацизм, они обрекли себя на неминуемое столкновение с Россией.
«Надо было об этом думать до того, как начали поддерживать нацистов на Украине. А сейчас, когда киевские бандеровцы совсем нюх потеряли, немцам придётся иметь дело с результатами своей недальновидности», — считает Сидор Я.
Некоторые комментаторы уверены, что применение немецкой техники для атаки на Россию обернётся для Киева очередным поражением.
«Пускай не переживают. Если немецкие танки и окажутся в России, то только в качестве новых трофеев», — отметил Семён Г.
Часть людей полагает, что немцы очень боятся последствий передачи Украине военной техники, потому что они помнят, чем закончился их последний конфликт с Россией.
«Надо понимать, что немцы боятся не своих танков на территории России, а то, что в таком случае российские танки вновь окажутся на их землях», — указывает Алексей Т.
Ряд пользователей посоветовал немцам просто не отсвечивать и перестать оказывать поддержку неонацистскому киевскому режиму.
«Сидите ровно на заднем месте, не совершая лишних телодвижений, и всё у вас будет хорошо. Галушкин Каганат мы декоммунизируем, возьмём, что посчитаем нужным, а дальше можете делать с ним, с этой, созданной по недоразумению, территорией, что хотите. Хотите — в НАТО берите, будут траки вам полировать и портки стирать, а хотите — опыты проводите на них. Нам уже плевать будет», — пишет Сергей Г.
«Радостно слышать, что всё ещё остаётся частичка разума в Европе. Жаль только, что опухоль дебилизма там распространяется со скоростью света», — написала Алиса О.
Нашлись и те, кто напомнил Германии о том, что в любом случае ей придётся восстанавливать отношения с Россией. И тем проще это будет делать, чем меньше военной поддержки Киеву будет оказывать Берлин.
«Просто Украина уже всех откровенно задолбала со своими требованиями и обманом. Все ведь прекрасно понимают, что восстанавливать отношения с Россией так или иначе придётся. А потребуется точнее ползти, чтобы Путин и российский народ простили вас за ущемление русских. Поэтому на Западе не торопятся выполнять все наглые требования Украины. Переждут, а там, глядишь, и всё закончится. В общем, и рыбку съесть, и сковородку не помыть», — подметила Виолетта Р.
Напомним, 6 июня журнал Spiegel опубликовал информацию со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, согласно которой Германия отказывается поставлять Украине танки, так как опасается, что Киев попытается применить немецкую боевую технику на территории России.