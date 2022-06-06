Когда заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал «польским успехом» принятое в 6-м пакете санкций ЕС против России частичное эмбарго на российскую нефть и сообщил о подготовке 7-го пакета «в контексте российского газа», вставал вопрос, а с кем на самом деле сражается Варшава.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«Санкции ослабляют экономику, однако этот эффект исчезает через 10 лет после их введения, — замечает польский портал Forsal. — Еще одна глава в истории провала санкций пишется прямо сейчас в разгар войны России с Украиной: эффективность экономических мер далека от ожидаемой, а огромные международные усилия пока не сопровождаются деэскалацией». По мнению издания, экономические санкции являются инструментом долгосрочного влияния, но Россия их почувствует, скорее всего, только через несколько лет. Как замечает портал, «крупные экономики самодостаточны и менее восприимчивы к внешнему давлению, к тому же режим Путина потратил годы на укрепление устойчивости, сократив внешний государственный долг до рекордно низкого уровня и создав валютные резервы (в настоящее время замороженные, но Россия готовит иск против западных государств). Если цель санкций — отбить у Москвы желание продолжать войну, то это, вероятно, произойдет лишь тогда, когда Украина перестанет быть ей полезной». При этом не исключены «неожиданные последствия». Например, рост сотрудничества между Москвой и Пекином, что в условиях отключения российских банков от «долларовой SWIFT» выводит на первые позиции китайскую CIPS, оперирующую юанями.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Между тем Польша сама страдает от энергетического кризиса, вызванного западными санкциями против России. Рост цен на бензин является доминирующей темой в польском обществе, вызывающей негатив в отношении правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Однако «Право и Справедливость», настроенная победить на очередных парламентских выборах осенью следующего года, как будто не видит эту проблему и настаивает на более жесткой санкционной политике. Почему? Судя по всему, потому, что PiS увидела для себя шанс сыграть по-крупному, перевернув геополитическую доску в Европе, чтобы, по замечанию профессора Мечислава Рыбы, вернуться к концепции «север — юг», отсылающей к «традициям первой Речи Посполитой, когда мы были сильной европейской державой». И антироссийский курс — лишь половина успеха этого предприятия. Варшава надеется во вторую очередь ослабить Берлин до такой степени, чтобы немецко-французская ось перестала определять судьбы Европы, а вместо нее с помощью США и Великобритании появился сильный геополитический центр в лице Центральной и Восточной Европы. «Право и Справедливость» в этой ситуации, вероятно, считает, что побочный негативный эффект от санкций против России для Польши будет временным и его помогут пережить американцы, в то время как Германия и ее экономика понесет более ощутимые потери.

Об этом, в частности, говорит бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В интервью порталу Euractiv он призвал «обратить внимание» на то, что торговый оборот между Польшей и Германией находится на более высоком уровне, чем между Германией с Россией. Однако Берлин по-прежнему выделяет Москву и ставит ее на первое место. Это трудно объяснить, по мнению Ващиковского, как и предыдущие сантименты по отношению к России канцлеров Бисмарка или Вилли Брандта. А дело все в том, что «Каролингская Европа хотела бы иметь с нами выгодные экономические связи, не предоставляя нам (Центральной и Восточной Европе. — С. С.) возможности стать соправителями континента». Как считает экс-глава МИД Польши, на самом деле Германии не нужно «такое количество российской энергии для себя». Но стабильные поставки газа и нефти из России являются для Берлина «экономическими и политическими инструментами» в конкурентной борьбе с экономиками других стран, «угольной Польшей» или «ядерной Францией».

Engineer09 Хранилище Линде Газ. Германия

Без российских ресурсов «концепция доминирования Германии в Европе рушится», поэтому только ради этого, по мысли Варшавы, нужны санкции, которые по факту направлены не столько против Москвы (она продаст другим странам свои нефть и газ), сколько против Берлина. В нынешней борьбе с Германией польские власти рассчитывают на немецкое общество и частично политический класс, прежде всего, входящих в правящую коалицию «зеленых». Однако Варшава рискует получить обратную реакцию. Немцы тоже любят считать деньги. Когда рост цен и промышленная инфляция станет для них невыносимыми, Германии потребуется найти способ выхода из сложившейся ситуации. Вполне возможно, что она увидит его в реанимации реваншизма, того, что глава МИД России Сергей Лавров мягко назвал «доминантными устремлениями». Кстати, антироссийская истерия, которую сейчас активно подпитывает Варшава, будет только на руку Берлину, так как он сможет прикрыться ею. Для Польши — это перспектива не самая приятная.

Современные французские школьные учебники, описывая польско-немецкую границу, указывают, что она «не является естественной, поскольку разделяет регионы, которые раньше функционировали вместе, такие как Силезия и Саксония, а также исторически сложившиеся регионы: например, Померанию, которая сейчас поделена между Польшей и Германией, и Бранденбург, восточным краем которого является польское Любушское воеводство». И как долго продлится такая «неестественность»?