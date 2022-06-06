Членами Консервативной партии может быть запущена процедура вотума недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, сообщает 5 июня издание The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что политика Британии все равно не изменится, даже если Джонсона отправят в отставку. Кроме того, иные опасаются, что место Джонсона может занять политик «еще хуже».

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«Верится с трудом, найти еще такого же фантастического дебила на смену будет трудно», — с юмором отметила Наталия Н.

«А он так старался, оружие [Украине] посылал, а не помогло», — пишет Елена.

«О своём избирателе думать надо, а не о чужих амбициях!» — добавила Василина М.

«А на его место кого? К этому клоуну мы уже привыкли, а теперь к новому привыкать с их дебильными заморочками», — написал Play Today.

«Общение и контакты с Зеленским — дурной знак, проверено на практике. Чужие шишки ничему не учат, свои грабли нужно опробовать», — с сарказмом отреагировала Елена.

«Ну поставят [министра иностранных дел Великобритании] Лиз [Трасс], хрен редьки не слаще», — отметила Ирина.

«Чем у них хуже, тем нам лучше. Пусть остаётся. Надо его поддержать», — с юмором добавил Валерий Л.

«Украинцы там уже улицы в честь него называют, будет очень смешно если… [Джонсона] сольют в унитаз. Хотя, может повторить судьбу… [Саакашвили], станет губернатором какого-нибудь Тернополя», — иронизирует Dostonjon.

Chatham House Борис Джонсон

«А что, там, кроме ковидной дискотеки, всё у Джонсона очень хорошо и правильно?» — поинтересовался Relax.

«Сама суть в том, что его решили сдвинуть, значит он кого-то перестал устраивать, и этот кто-то явно не английский народ. Страстно болею за обе команды, так победят», — с сарказмом отреагировал Владимир К.

«И посадить очередное его подобие», — пишет Yulianka.

«А что поменяется? Он лишь лицо политики страны… Посадят такого же. Как показывает практика — от перемены мест слагаемое не меняется», — добавила Тамара.

«Ну и что? Заменят одного идиота другим», — написал Constantin B.

«Кто бы там не пришел на его место, политика Британии останется той же», — также отметил docdoc.

«Какая разница нам, какая британка будет гадить?» — поинтересовался Владимир К.

«Те, кто метят на его место — ещё хуже. Лиз Трасс, например», — добавила Нина А.

«Другого клоуна найдут!» — отреагировал Алексей.

«Англичане злопамятные — припомнят ему жесткие локдауны. Он думал замолить грешки яркими победами в нэньке (на Украине — М. Р.). Обломилось», — написал один из участников обсуждения.

«Всё без изменений останется, придёт очередной русофоб», — подытожила Lana L.