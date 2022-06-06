Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг обвинения в политизации закупок российской нефти и содействии таким образом финансированию Россией специальной военной операции на Украине. Аргументация высокопоставленного индийского чиновника была проста и прагматична: Индия нуждается в нефти и ищет наиболее выгодные каналы поставок. Кроме того, справедливо добавил министр, страны ЕС сами закупают у России нефть и газ, несмотря на введенные ими же антироссийские санкции, поэтому им стоит задуматься, является ли это финансированием боевых действий на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Непривычно жесткий, особенно для изысканной восточной дипломатии, ответ индийского министра показывает нарастающую усталость Индии и других азиатских стран от непрекращающихся попыток Запада принудить их следовать своей политике, в том числе и по украинскому вопросу. Слова Субраманьяма Джайшанкара заставляют вспомнить бессмертную басню Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки»: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

КНР уже давно заняла непримиримую позицию в отношении попыток коллективного Запада навязать собственные правила игры, которые Вашингтон и его союзники к тому же меняют в произвольном порядке в зависимости от текущей конъюнктуры. Индия, Китай, другие страны Азии — многотысячелетние цивилизации — в 21-м веке превратились в мощную геоэкономическую и геополитическую силу с неисчерпаемыми демографическими ресурсами. Продолжать говорить с ними с позиций европоцентризма и Pax Americana контрпродуктивно для самого Запада.

Тем не менее религиозная вера в собственное расовое превосходство, устоявшееся веками колониальное мировоззрение продолжают господствовать на Западе, формируют его внешнюю политику. Привычка жить за счет чужих ресурсов и диктовать миру своекорыстную волю не оставляет западные элиты и побуждает их к вмешательству в чужие дела — от политического давления до экономических санкций и прямого военного вторжения. Недавно президент США Джо Байден заявил, что взаимодействие Индии с Россией в нынешних условиях противоречит национальным интересам самой Индии. В Вашингтоне вполне серьезно считают себя вправе определять национальные интересы другого суверенного государства — Индии, которая не только уже стала глобальной державой, но и не забыла свое колониальное прошлое под британской короной. Откровенное высокомерие со стороны Запада и его посягательство на суверенное право проводить собственную политику не может не вызывать раздражения в Нью-Дели, отголоском которого и были резкие слова индийского министра на международном форуме по безопасности Globsec 2022 в Братиславе.

mfarussia Субраманьям Джайшанкар

Индия занимает третье место в мире по потреблению нефти после США и Китая, при этом доля импорта составляет более 80%. По объему импорта Индия занимает второе место после КНР. За последние десять лет мировой спрос на черное золото вырос на 13-14 млн барр/сутки, половину этого роста обеспечили Китай и Индия. Несмотря на традиционную роль в индийской экономике сферы услуг, растет и материальное производство, активно развиваются транспортные сети, в стране наблюдается автомобильный бум — эти отрасли требуют все больше нефтепродуктов. Ежегодный рост ВВП конкурирует по темпам с китайским и стабильно составляет более 6%. В условиях чуть ли не полной зависимости от импорта поддерживать такие темпы экономического развития без стабильных поставок нефти Индия не сможет. Дорогая нефть грозит ее экономике (как и китайской) стагнацией и потерей темпов роста.

Текущие мощности по переработке нефти в Индии составляют около 250 млн т в год, к 2025 г. их планируется увеличить до 400 млн т. При этом страна является крупнейшим в Азии экспортером нефтепродуктов: за последние 10 лет поставки возросли с 40 до 60 млн т.

По сообщениям западных СМИ, уже после введения Вашингтоном эмбарго на российскую нефть Индия поставила США несколько партий нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Больше того, поскольку НК «Роснефть» активно развивается на индийском рынке, не исключено, что на американский рынок попала продукция предприятий с прямым российским участием.

Еще с 2017 года «Роснефть» вместе со своими партнерами выкупила более 49% второго по мощности в Индии нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре производительностью 20 млн т в год. Налажено сотрудничество между «Роснефтью» и индийской «Bharat Petroleum» мощностью 33 млн т в год. Ведутся также переговоры о выкупе российской компанией государственной доли (53% капитала) или ее части. «Bharat Petroleum», в свою очередь, инвестирует в отраслевые проекты на территории России.

Kendash1987 Нефтеперерабатывающий завод в Индии

Энергетика Индии в значительной степени зависит от импорта природного газа. Постепенный отказ от основного сейчас в стране энергоносителя (угля) требует значительного и постоянного увеличения газовых поставок. При собственной добыче 35 млн т природного газа (около 50 млрд кубометров) Индия активно занимается строительством терминалов СПГ: их общая мощность в ближайшее время достигнет 63 млн т (около 90 млрд кубометров). Идет интенсивное развитие трубопроводной системы: к 2025 г. планируется ее расширение с нынешних 22 тыс. километров до 34,5 тыс. километров. Такие планы означают неизбежный рост как внутренней добычи природного газа, так и его импорта.

Недавно Индия опередила Китай по численности населения и строит амбициозные планы догнать его по экономическому могуществу. Антироссийские санкции интересуют ее прежде всего, как возможность закупать остро необходимое энергетическое сырье с существенными скидками. США и их союзники своими антироссийскими санкциями фактически помогают своим глобальным конкурентам: нефть, газ и минеральные удобрения из РФ покупаются Китаем, Индией и другими странами со значительными скидками от мировых цен, что существенно снижает конкурентоспособность западной экономики. При этом взлетевшие из-за непродуманной политики США их союзников цены на энергоносители компенсируют России скидки на поставляемые товары, а также дополнительные затраты на логистику.

Индия и Китай — безусловные бенефициары западных санкций против России, и отказываться от конкурентных преимуществ, которые им дает нынешняя геополитическая ситуация, они явно не намерены. Политическое давление Запада, высокомерие, с которым оно осуществляется, не только обречены на провал, но неизбежно вызывают обратную резкую реакцию. Что касается самой Украины, она находится на далекой периферии политического внимания Индии и Китая. Их прежде всего интересуют глобальные последствия освободительной войны, которую ведет сейчас Россия против тотального доминирования коллективного Запада, и свое место в будущем миропорядке. Использование любых экономических преимуществ, предоставляемых нынешней геополитической ситуацией, является естественной и прагматичной политикой и Индии, и Китая, и многих других стран.