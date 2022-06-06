ФРГ не хочет поставлять киевскому режиму танки из-за опасений возможного появления немецких бронемашин на территории Российской Федерации. Власти обеспокоены «по историческим причинам», отсылая ко Второй мировой войне, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.

Штурм Берлина. 1945

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Сообщение журнала Spiegel обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Меньше надо было оскорблять немецких политиков», — написала Алла.

«Ну это ещё и месть за то, что Зеленский не принял визит их президента…» — предположила Лара.

«Отсчёт существования Украины идёт на недели, может, месяцы, зачем тратить на неё деньги? Участь её, как и всех нацистских и преступных режимов, — одна — будет трибунал над всей киевской шайкой, а далее — забвение и презрение. Всё, чего добились узколобые западенцы (жители Западной Украины. — О. П.), — это развалили страну и ввергли ее в пучину военных действий и хаоса. Думаю, европейские народы это прекрасно поняли», — отметил Павел С.

«Да кинут они Украину! Это не русские, которые за Украину переживают… Они-то на Западе хорошо всё понимают, кто опасен, а кто — нет. Просто в угоду США вводят санкции, а сами хотят дружить как минимум с Россией, а не с… Украиной», — написал Денис Т.

«А зачем Германии это? Украина только и делает, что всех обманывает. Договорились о выборах — обманули (вероятно, речь о договоре Януковича с представителями оппозиции, заключенном в феврале 2014 года во время т. н. майдана. — О. П.), заключил Минские [соглашения] — снова обманули. США нас [Украину] поддерживают, чтоб мы дохли, ослабляя Россию, а интереса Европы в этом нет», — пишет Ian O.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

«А как вы думали будет? Последнюю рубашку отдадут? Товарищи, конечно, и о своей *опе думают, об инфляции и своём, уже озверевшем от цен народе… Никто не будет помогать себе в минус», — отреагировала Elena I.

«Германия боится не немецких танков в России, а русских танков в Германии», — с сарказмом добавила Ольга Б.

«Ну просто одно идёт за другим, они это помнят, поэтому решили перестраховаться», — ответил Ольге Б. Daniil.

«Отмазка так себе, если честно», — смеется Serg.

«Ну надо же им что-то говорить. Не скажут же: не дадим, потому что боимся, да и за колбасу обиделись», — комментирует новость Мирослава Р.

«Немецкие танки на русской земле… А потом русские танки в Берлине», — добавил Red Rat.

«Стоять! Бояться! И не только немцам! До Германии ещё Польшу пройдём… и пол-Европы!» — пишет Лариса Г.

«Америка заставит — и втихую отправят», — считает Нина.

«Украинцам тактично припоминают ливерную колбасу», — написал Oleg D.

«Зачем давать то, что или русские раздолбают, или украинцы украдут?» — недоумевает Игорь Ш.

«Мы, конечно, можем дать вам танков, но не хотим», — с юмором подытожил один из участников обсуждения.