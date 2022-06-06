Антироссийские санкции Запада очевидным образом теряют свой запал: несмотря на то, что ЕС ввел самые жесткие на сегодняшний день запретительные меры против Москвы, в том числе частичный запрет на импорт нефти, России делается все больше уступок — от выведения части ее поставок нефти из-под эмбарго до отказа вводить санкции против главы Русской православной церкви, пишет Лайонел Лоран в статье, вышедшей 6 июня в Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс Евросоюз

Значительную роль в раскалывании единого фронта очевидным образом играет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «почитатель», как пишет Лоран, российского президента Владимира Путина. Тем не менее усталость от санкций и ослабление решительности чувствуются не только в Будапеште. Те издержки, на которые приходится идти ЕС для нанесения ущерба России, становятся тяжелым бременем для многих лидеров западных лидеров на фоне высокой инфляции и замедления темпов экономического роста и «мрачной картины» продвижения российских войск.

В ближнесрочной перспективе такое развитие событий вместе с разногласиями в самом ЕС и за его пределами относительно конечных целей давления на Россию, не обещает ничего хорошего. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которой теперь приходится вновь собирать правящую коалицию, развалившуюся на прошлой неделе, намерена по-прежнему оказывать давление на Москву. Тем не менее она признает, что с этого момента все станет гораздо «сложнее», а вероятность того, что в следующем пакете санкций будет эмбарго на газ, все меньше.

Пришло время для совершенно иного подхода, или, как отметил бельгийский коллега Каллас Александр де Кро, «паузы». Так просто проблему усталости от санкций не решить. «Финансовое оружие» — это инструмент несовершенный, оно сопряжено со сложностями по части применения и непредвиденных последствий. Несмотря на огромное экономическое давление, которое чревато значительным падением ВВП страны к концу года, Москва по-прежнему не отказалась от выбранного курса.

Engineer09 Хранилище Линде Газ. Германия

Хуже того, у выбранной Западом стратегии оказались некоторые контрпродуктивные эффекты: рост цен на энергоносители озолотил российскую казну и разорил импортеров. По оценкам Bloomberg Economics, в этом году доходы России от нефти и газа составят около $285 млрд. Если добавить к этому прибыль от экспорта других товаров, прибыль от экспорта с излишком компенсирует те $300 млрд российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций.

И хотя захват яхт и вилл олигархов доставляет удовольствие, неприятно видеть, как западные фирмы, покидающие Россию, продают активы тем миллиардерам, которые на самом деле слишком велики, чтобы попадать под санкции.

Даже если в долгосрочной перспективе ответом здесь будет усиление и ускорение действий против России, жизненно важно сначала укрепить экономическую оборону на самом Западе. По оценкам Barclays Plc, полное эмбарго на российский природный газ может снизить ВВП еврозоны на 4% по сравнению с нынешним состоянием; без дополнительной экономической поддержки домохозяйств будет распространяться риторика Орбана, «безвкусно» сравнивающего энергетические санкции с экономической «ядерной бомбой».

Уже апрельский опрос YouGov показал, что европейское общественное мнение несколько противоречиво: более 30% респондентов в семи странах, включая Испанию и Италию, выступали за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией, а не в оборону и безопасность.

Без света в конце экономического туннеля общественное мнение может измениться. Если нынешний конфликт затянется и станет испытанием морального духа, Запад и ЕС будут иметь преимущество с точки зрения ресурсов и человеческого капитала, как отметил Мигель Отеро Иглесиас из Королевского института Элькано. Однако вместе с тем необходимо и защищать наиболее уязвимые слои общества. По его словам, в сложившихся условиях «неизбежной» будет фискальная поддержка населения.

Жозеп Боррель в Европарламенте

Меры поддержки, наподобие тех, которые принимались в связи с пандемией коронавирусной инфекции, должны вдохновить Европу на следующие политические шаги, будь то через совместную структуру заимствования фонда восстановления ЕС или кредиты SURE, предлагаемые государствам-членам для защиты занятости. Единство действительно будет силой во времена роста процентных ставок и нестабильности государственных финансов, особенно когда Москва начнет ограничивать поставки газа в страны, которые не играют по ее правилам.

Легко предположить, как это делают некоторые, что разделительная линия в этом конфликте проходит между теми, кто хочет пойти навстречу Путину, и теми, кто на стороне Украины. Такое видение не только не точно, но и контрпродуктивно. Особенно поучителен в этом плане путь Италии: до начала специальной военной операции председатель Совета министров Италии Марио Драги рассматривал возможность углубления газовых связей с Россией. С тех пор он поддержал запрет на нефть и отправку тяжелых вооружений на Украину, несмотря на внутреннее политическое сопротивление.

Тем не менее он также заявил о необходимости поиска общего ответа на рост цен на энергоносители и призвал США «тщательно» подумать о том, как может выглядеть прекращение огня. По мере того, как все больше риск наступления усталости от санкций, следующие шаги Запада определять должен именно подход Драги, а не Орбана.