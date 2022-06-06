Депутат Турецкой рабочей партии (ТРП) от Стамбула Ахмет Шик опубликовал фотографии, на которых запечатлены владелец компании Metro Turizm Галип Озтюрк, арестованный после задержания в Грузии, а также президент Эрдоган и бывший министр казначейства и финансов Берат Албайрак. Галип Озтюрк, владелец компании Metro Turizm, был арестован в Батуми, столице Грузии, куда он бежал после того, как Верховный суд оставил в силе приговор к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами. В документах прокуратуры, проводившей расследование, указано, что «в результате операции и обыска, длившихся на протяжении 5 часов, в квартире Галипа Озтюрка было изъято 7 килограммов 215 граммов кокаина». Кроме того, эксперт по наркотерроризму Университета Джорджа Мейсона в США, доктор наук Махмут Дженгиз рассказал о наркотрафике в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

«Группы наркоторговцев в Турции либо вступают в сговор с правительством, либо находятся с правительством в благоприятных отношениях», — заявил Дженгиз.

Напомнив об утверждениях о том, что сын бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, Эркам Йылдырым, был причастен к торговле наркотиками между Турцией и Венесуэлой, Дженгиз отметил:

«Ходят слухи, что политики и высокопоставленные чиновники в турецком правительстве создают местные организации по контрабанде героина. Заявления сотрудников полиции, судей, прокуроров и государственных служащих, число которых с начала 2010-х годов заметно увеличилось, также свидетельствуют о том, что государственные служащие не только вступают в сговор с наркоторговцами, но и активно участвуют в текущей деятельности по незаконному обороту наркотиков».

Связь политиков с наркобаронами стала одной из горячих тем для обсуждения в социальных сетях.

Депутат Турецкой рабочей партии (ТРП) от Стамбула Ахмет Шик, публикуя фотографии, обращается к правительству ПСР со следующим вопросом:

@sahmetsahmet: «Вы, как президент, можете не знать, почему у торговцев наркотиками есть фотографии с Вами. Но неужели и подчиняющиеся вам разведывательные подразделения и министр внутренних дел Сулейман Сойлу не знают об этом? Если не знают, то почему они до сих пор занимают свои должности? Или они знают и не предупреждают вас?»

Mfa.gov.ct.tr Сулейман Сойлу

Пользователь по имени Эрджан Коч публикует следующий вопрос, высказываясь в поддержку предыдущего комментария:

@ErcanKo16 084 951: «Нехорошо, что у всех наркобаронов есть откровенные фотографии с руководителями ПСР. Разве это не странно, о великий турецкий народ? Почему каждый торговец наркотиками связан с политиками?»

На что пользователь по имени Волкан Гюндогду публикует следующий ответ:

@bisesver_: «Неужели не понятна причина? Те, кто включает в план частной армии SADAT множество азиатских, балканских и африканских стран, безусловно, должны создать структуру, которая будет управлять незаконным оборотом наркотиков, не так ли? Иначе где они возьмут на это деньги?»

Пользователь по имени Мурат Курт, приводя в пример фильм «The Last Thing He Wanted», публикует следующий комментарий:

@__muratkurt__: «Я хотел бы напомнить об этом фильме, в котором рассказывается об использовании торговли наркотиками для финансирования торговли оружием… Полагаю, что источником финансирования трансграничных операций также являются наркотики».

Отметив, что «мы не можем закрыть на это глаза», пользователь по имени Фахри Челик публикует следующий комментарий:

@karadeniz8: «Члены ПСР и наркобароны настолько близки… Неужели все это совпадение? И в Парламенте до сих пор используются товары этого наркобарона! Уму непостижимые вопросы? #GörmezdenGelemeyiz (Мы не можем закрыть на это глаза)».

Пользователь Али Рыза Гюльтекин публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@AliRzaGltekin: «ПСР на протяжении своего 20-летнего правления не сделала никаких производственных вложений в нашу страну, кроме инвестиций рантье. Лучшее, что они делают, это лгут, повышают цены, грабят, сыплют оскорбления и нецензурную брань, а также находятся в тесных взаимоотношениях с отмывателями денег, наркобаронами, мафией и бандитами».

akparti.org.tr Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития

Пользователь по имени Ханифе Туна публикует следующий комментарий:

@hanifeoncunesil: «Экономика развалилась, проблема беженцев достигла огромных масштабов, наркобароны и бандиты озверели, молодежь в депрессии, старики в нищете… Однако это все не так важно для правительства… Их единственная забота — собрать сторонников на митинги ПСР, а еще они заняты тем, что разбираются с невинными людьми».

Журналист Мустафа Сейфуллах Кылыч публикует следующую информацию:

@MusSKilic: «Предложение о расследовании связей наркобаронов с политиками было отклонено в ВНСТ голосами от ПСР и ПНД».

Региональный руководитель РНП от Стамбула Джанан Кафтанджиоглу публикует следующий комментарий:

@Canan_Kaftanci: «Разъясню по методу Бахчели (Председатель ПНД Бахчели часто использует логические умозаключения в своих выступлениях): D+e+v+l+e+t=6 (Государство=6).

(Правительственный альянс) Народный альянс = ПСР + ПНД + Партия Великого Единства (BBP) + Мафия + группировка из 5 человек + Наркобароны = 6

Если перевернуть 6, получится 9. Попробуем найти 3 недостающих элемента в этом альянсе. Главное — хорошо видеть:)».