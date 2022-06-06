Видеозапись, на которой видно, как в Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб специально разбросали мусор, чтобы заснять для отчёта, что они якобы убирают территорию, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коммунальщики-халявщики!

«Коммунальщики-халявщики!» — написал Николай Г.

Некоторые пользователи ничуть не удивились увиденным кадрам. Граждане считают, что таким же образом устроена вся система коммунальных служб — имитация кипучей деятельности.

«Вся суть этих коммунальных ЖЭКов — делать вид, типа работают», — считает Мужское Д.

«У нас вот валяется мусор по всему городу, а убрать некому, кроме самих же жителей. Коммунальных служб нет, либо же они хорошо скрываются», — жалуется Анна К.

«Если коммунальщики разбрасывают мусор на очищенном участке, значит, им лень ехать туда, где всё ещё грязно», — подметила Нина Т.

Отдельные комментаторы пишут, что не только коммунальщики позволяют себе филонить на работе — в российском менталитете зачастую придают большее значение обложке, нежели содержанию.

«Ну, показуха — это наше родное. Как же без неё? Россия вообще так устроена, но, как мы видим, жизнь продолжается. Наверное, так оно и задумано было», — предполагает Максим В.

Но не все согласны с такой негативной оценкой увиденного. Часть граждан уверена, что коммунальщики хорошо справляются с работой, ведь территория была убрана, а значит, от них требовались лишь кадры ранее выполненной работы исключительно для начальства.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Раз на улице чисто, значит, дворники хорошо выполняют свою работу», — поделился своим мнением Артур Б.

«Почему многие хотят видеть только плохое? Я тоже думаю, что они уже убрали, а видеоотчет забыли снять, ну или потом получили соответствующее указание. Видно же, что территория чистая», — указывает Мария Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что не надо гадать, а следует поручить соотвествующим органам провести соответствующую проверку, по результатам которой станет ясно, нарушили что-либо эти коммунальщики либо нет.

«Ну, а что поделать, если проверяющие сидят на задницах ровно в своих кабинетах. Надо у них зарплату изъять на месяц-другой. Кто знает, быть может, в этом случае на улицах уборка оживится», — надеется Бабай К.

«Любая работа должна быть оплачиваемой. Так что правильно, что засняли и выложили. Пусть проверят. Если коммунальщики где-то оказались неправы — пускай накажут. Тут разбираться надо. Им же не с руки просто так мусор раскидывать. Значит, было какое-то указание, с этим связанное», — уверен Антон А.

Нашлись и те, кто отметили, что подобные новости воспринимаются иначе, если осознавать, что это Санкт-Петербург.

«Вот что значит «культурная столица». Мусора нет, чтобы убрать — специально разбрасывать приходится!» — шутит Солнца С.

«Культурная столица. Никто не мусорит. Приходится выкручиваться коммунальщикам, чтобы шекель заработать», — написал Ребе Ф.

Напомним, 5 июня Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видеозапись, на которой видно, как в Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб специально разбросали мусор, чтобы заснять для отчёта, что они якобы убирают территорию.