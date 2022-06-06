Заявление представителя украинского министерства иностранных дел Олега Николенко о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предоставить справку о психическом здоровье после его слов о проблемах с психикой у президента Украины Владимира Зеленского, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Нечто с манией величия

«Украина с подачи Америки возомнила уже себя мегастраной с мегаправителями», — считает Леся Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти совсем потеряли границы разумного, перейдя от попрошайничества к прямым оскорблениям своих хозяев.

«Центр мира нынче находится на Украине. По крайней мере так считают в Киеве. Всё про всех знают, всех учат и от всех требуют. Общими усилиями Запад вырастил у себя под носом нечто с манией величия», — пишет Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев испортил отношения практически со всеми своими соседями.

«Пора бы уже записывать, какие страны оскорбила Украины за этот короткий промежуток времени», — предлагает Анастасия Д.

Часть людей полагает, что киевский режим уже даже и не скрывает своей истиннуой извращённой сущности.

Oleg Nikolenko Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

«С каждым днём Украина пробивает дно. Понахватались с Запада аморальщины, открыли все двери фашизму, позволили развязать гражданскую войну и выпустили всех преступников. Помесь фашистов с извращенцами. Позор Европы. Скоро будут запихивать обратно, если останется куда. Жаль обычный трудовой народ Украины. Особенно детей», — написала Ева А.

«Да тут не только МИД Украины, но и сам президент этой удивительной страны вообще ничего про этику не знает и как общаться с другими лидерами государств следует. Почувствовали свою якобы значимость», — указывает Юрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на выпады украинского МИД, тем не менее психическое состояние украинского президента действительно вызывает большие опасения. Не ровен час, как на Украине случится очередная безумная кровавая провокация, рождённая в обезумевшей голове Зеленского.

«Взлёт Зеленского произошёл на волне его антивоенных обещаний народу Украины. Обещания он забыл, поджав, как трус, свой «хвост», подчинился бандеро-фашистам, стал сам исповедовать «веру» нациков. Как талантливый артист, перевоплотился на все 100 процентов. Каждый артист жаждет успеха у публики. После начала спецоперации он не сложил свои полномочия, не отдал приказа о капитуляции, чтобы избежать кровопролития, а наоборот, возомнил себя эдаким «наполеончиком». Здесь он перешёл черту — стал военным преступником, зная, что Россию невозможно победить. До начала переговоров на его лице была печать животного страха. В связи со всеми этими фактами нетрудно догадаться, что психическое состояние Зеленского далеко от удовлетворительного», — поделился своим мнением Rif K.

Нашлись и те, кто уверены, что увидевшие неадекватность украинского президента европейские политики всё ещё боятся открыть глаза шире, чтобы увидеть весь тот ужас, который творится на Украине.

«Киевский режим убивает людей, а правительство Венгрии удивляется, что Зеленский якобы не культурный!. Еще раз убеждаюсь, что Европой правят инфантильные идиоты», — пишет Марат П.

Напомним, 5 июня представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко написал в Twitter о том, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер должен предоставить справку о психическом здоровье после его слов о проблемах с психикой у президента Украины Владимира Зеленского.