Информация, согласно которой итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA получили разрешение от Государственного департамента США на поставки нефти из Венесуэлы в Европу, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Ха-ха! Госдеп разрешил частным иностранным компаниям покупать товар. Смешно. Сами-то унизительным это не находят?» — задаётся вопросом Дмитрий К.

Многие пользователи отмечают, что положение, в котором оказалась Европа, выглядит унизительным. Кроме того, вызывает большие вопросы незыблемость западных санкций, которые, как мы видим, в любой момент можно обойти.

«Госдеп отменяет свои собственные законы по щелчку пальцев, что ставит под сомнение важность этих законов. Они ведь сами заявляли, что не будут приобретать нефть из Венесуэлы. Не держат слово», — отметил Марат П.

«Сами свои же санкции пытаются обойти. Какое же это жалкое зрелище. Весь мир это видит. Респекта это Америке явно не добавит», — написал Марат П.

Некоторые комментаторы возмутились, что Запал, по сути, предлагает Венесуэле осуществлять поставки нефти безвозмездно, отрабатывая свои долги.

«Осталось Западу уговорить Венесуэлу поставлять нефть бесплатно», — пишет Александр Г.

«Офигеть! А зачем Венесуэле поставлять нефть в счёт оплаты за долги, если она сейчас поставляет нефть в Китай за деньги! Неужели америкашки и вправду возомнили себя богами! Да над вами весь мир ржёт уже! Уверен, что Каракас не пойдёт на такие условия. Если и будет продавать нефть, то только за деньги», — уверен Павел Д.

Часть людей полагает, что властям Венесуэлы следует не забывать про гордость и про всё то зло, которое принесли этому государству Соединённые Штаты Америки.

«Венесуэле надо быть хитрее. Да, вернёт долг частично или полностью, но так и будет зажата в рамки и вечно под давлением. Выгоднее договориться с Россией и разыграть шахматную партию, сбросив с себя оковы навсегда. А то эти американские решальщики слишком многое на себя берут», — подметила Ксения Ш.

Неизвестный автор. Исход из Каракаса в 1814

Ряд пользователей указывает на то, что при поддержке со стороны России руководству Венесуэлы не стоит даже думать о том, чтобы замараться в отношениях с Америкой и Европой.

«Забавно. Сначала Запад пытался уничтожить Венесуэлу, хотел убить её президента, желал завладеть её ресурсами, а теперь предлагает обменять эту нефть на списание долгов! Каких таких долгов? Тех, что вы искусственно навязали Венесуэле? А не пошли бы вы куда подальше? США больше не гегемон, они не центр мира. И без Вашингтона Венесуэла найдёт себе рынок сбыта», — убеждён Николай Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что Венесуэла уже долгие годы является стратегическим партнёром Российской Федерации, поэтому, имея дело с Каракасом, Вашингтон, по сути, ведёт диалог и с Москвой.

«А какая, собственно, разница? Все нефтяные скважины Венесуэлы в большей степени принадлежат России! То есть Госдеп США таки разрешил закупаться российской нефтью, наплевав на собственные же санкции!» — отметил Евгений Н.

Напомним, 5 июня агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA получили разрешение от Государственного департамента США на поставки нефти из Венесуэлы в Европу.