Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган находятся в Великобритании в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Это первый совместный визит пары в Соединенное Королевство после их отказа от королевских титулов два года назад. Впервые они появились на публике 3 июня, прибыли на службу в собор Святого Павла, где их радостно встретила толпа.

Northern Ireland Office Герцог и герцогиня Сассекские

Журналистка и автор биографии принцессы Дианы Тина Браун высказала свои предположения насчет текущего положения герцогов Сассекских: «Гарри был гордой, спокойной старшей королевской особой. Его испорченный выход привел к тому, что они не получили ничего из того, что хотели. Теперь, мне кажется, они пытаются заработать себе дорогу обратно. Я не думаю, что все будет как прежде, но они сами поставили себя в такое положение. Есть большое отличие у членов королевской семьи. По существу, тебя будут уважать и хорошо платить до конца своей жизни, хотя ты ничего особо не делаешь, кроме выполнения обязанностей, которые ты и так должен выполнять. Но в развлекательной сфере ты должен делать хиты. Я думаю, Сассекские начинают немного переживать за свою долговечность в Голливуде».

Некоторые пользователи призвали журналистов оставить семью в покое, они приняли решение отказаться от титулов, и у них на это была причина. Отказ от титулов не означает разрыв родственных связей и наплевательское отношение к самой королеве.

«Оставьте их в покое!» — прокомментировала @Kam_A80.

«Он все еще внук королевы, которая, несомненно, хочет с ним видеться, ровно так же, как и со своими правнуками», — написал @thepipster64.

«Они просто приехали поздравить бабушку и познакомить своих детей с семьей. Ничего больше», — отметил @Aforlyn1

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

«Пожалуйста! Они счастливы, оставьте их в покое. Это никакая не история, это просто спекуляция. Скорее всего, это сделано для того, чтобы отвлечь от реакции народа на премьер-министра», — предположил @JoAshford83.

Часть пользователей не понимает, зачем журналисты ищут то, чего нет. Гарри и Меган приехали на платиновый юбилей, потому что их пригласили, если бы они приехали просто так, тогда можно было бы говорить о каких-то секретных планах по возвращению.

«Гарри и Меган явились на мероприятие, на которое их пригласили. Королевские «комментаторы» считают, что они что-то замышляют», — написал @smorphet86.

«Зачем им возвращаться? Они счастливы в Америке», — считает @ViaLoveFan.

Ряд комментаторов отметил, что Гарри и Меган сбежали из королевской семьи не только по личным причинам, но и потому, что они чувствовали приближение «конца монархии».

«Чарльз и Камилла кажутся старыми и неуправляемыми. Уильям и Кейт — вычурные и педантичные. Гарри и Меган покинули «форму» в преддверии ее исчезновения», — считает @DaniGaravelli1.

«Счастье, никаких утечек из дворца, свобода, контроль над своей жизнью и, что более важно, контроль над жизнью своих детей и их будущим против, скорее всего, ускоряющегося развала содружества наций и еще больше уменьшающейся поддержки монархии», — сравнил @katieestevenson.

Пользователи также раскритиковали журналистов за то, что они предвзято относятся к Меган.

Genevieve Меган Маркл

«Я не роялист. И я не фанат герцога и герцогини Сассекских. Но я вижу непоследовательную оценку одинакового поведения Меган и Кейт. Так, например, авокадо спасают принцессу Кейт от тошноты. При этом, когда их употребляет Меган, они становятся причиной засухи и убийств», — отметила @snigskitchen.

В комментариях отметили, что Гарри и Меган не нуждаются в королевской семье, потому что их народ действительно любит, а к королеве и действующим королевским особам отношение ухудшается.

«Несмотря на попытки их очернить, они получают больше внимания, чем все члены королевской семьи вместе взятые на этом юбилее. Им рады, наряды Меган на высоте, множество позитивных комментариев про них, более 100 тысяч лайков и тому подобное. Королевская семья нуждается в них больше, чем они в королевской семье», — считает @XoxoLeigh1.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что никаких планов по возвращению в королевскую семью нет, как минимум потому что они продолжают скрывать своих детей от глаз журналистов.

«Если бы Гарри и Меган хотели вернуться, они бы пригласили всех на день рождения Лилибет», — отметил @BrookLyn1825.

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