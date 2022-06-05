Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что в случае развития событий, при котором не получится вывезти зерно из украинских портов, в Африке могут начаться новые войны, а также произойдут государственные перевороты в странах данного континента и новый наплыв беженцев в Европу. Об этом политик заявил 5 июня во время посещения Неаполя, его слова приводит агентство ANSA.

Иван Владимиров. Поиски съедобного в помойной яме. 1918

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что объем украинского зерна существенно не повлияет на ситуацию и вряд ли его направят в Африку.

«Я не понимаю, разве на Украине столько зерна, что спасёт всю Африку от голода?» — недоумевает Okksss.

«Блокада… и пусть они взвоют. Как они, так и мы! Какие коридоры?» — недоумевает Александр Е.

«Италия очень много оружия поставила на Украину, что она вообще хочет?» — недоумевает Roman.

«Западный мир покажет зимой свое превосходство во всем…» — с сарказмом пишет Dmitriy.

«За что боролись, на то и напоролись, и зерно это также и Херсонское, и Мелитопольское, и вообще жителей освобожденной Украины. А так еще бы газ и нефть отключить, и пусть фашисты европейские в каменный век входят, они ж каменным углем собрались топить…» — написал один из участников обсуждения.

«Надо им сказать, что зерно мыши растащили», — иронизирует N. Z.

Цитата из м/ф «Дюймовочка». Реж. Леонид Амальрик. 1964. СССР Домовая мышь

«Им плевать на Африку! Они за свои шкуры трясутся. Украинское зерно не для Африки им нужно, а для самих себя. Чтоб у них не случилось голодных бунтов», — отметил Jek Vorobey.

«Да там этого украинского зерна Африке на два дня хватит. Раздувают из мухи слона», — отреагировал Иван.

«Интересно, а кто будет переживать, т если не будет урожая на Украине в этом году? Кто вспомнит о голодом народе, руководство которого в такое трудное время готово последнюю сорочку продать?» — недоумевает один из комментирующих.

«Про африканцев вспомнили, заботливые…» — прокомментировал Максим.

«Да им плевать на Африку и людей, так же как и на жителей Донбасса», — добавил Antikven.

«При этом зерно уйдёт в Европу. Причин может быть масса. Но Евросоюз — это такой мировой Попандопуло при разделе шмотья», — отреагировала Kate.

«Пусть африканские народы сметут Европу, а то мы вечно их жалеем!» — призвал Юрий.

«Можно подумать, это зерно пойдет в Африку», — добавил Негоро.

«Почему он не продолжил мысль? Что будет после наплыва мигрантов в Европу? «Титаник», то есть Европа пойдет ко дну?» — задалась вопросом Арина.

«Возможно, США этого и добиваются», — задумался один из участников обсуждения.

«Попахивает чушью. Почитайте, сколько всего зерна продается по миру. И сравните с количеством украинского зерна… вы сразу увидите, что это ложь. Доля украинского зерна, а конкретно не в общем объеме, а то количество, которое обсуждают, — капля в море», — отметил один из комментирующих.

«Молодцы, кроме как опыты ставить на африканцах, ещё и думают о благополучии на этом жарком континенте. Только вот если б ещё кто-то верил в искренность цивилизованных, то вообще можно расплакаться», — написал Ден К.

«Мне кажется, что им не столько зерно нужно, сколько пройти в порт Одессы и что-нибудь туда завезти в виде оружия. Хотели бы зерно, уже давно придумали, как его вывезти», — в свою очередь подчеркнула Алена.

«Украинское зерно как манна небесная. 20 млн тонн кормили всю Европу, всю Африку, Америку, кого еще? Никакого другого зерна в мире, похоже, больше нет. Или там в портах хранится не совсем зерно, что за него так грызутся?» — подытожила Elena.