Мировые цены на зерно пошли на спад, снижение составило примерно 10%. Об этом говорится в заявлении итальянской аграрной ассоциации Coldiretti.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Цены на зерно снизились до уровня апреля месяца после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если украинская сторона разминирует свои морские гавани.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зато сразу стала видна искусственность завышения цен», — отметил Торыч.

«Не искусственность, реальные экономические процессы. Паника — вырос спрос, погнали цены. Успокоились, снизился спрос (в данном случае в ожидании поставок дешёвого зерна), цены упали, т. к. никто не хочет покупать по барыжным прайсам. Экономика чувствительна к падениям настолько, насколько трусливые люди. Напугай людей — все перестанут тратить деньги, остановится товарооборот, парикмахер не заработает лишнюю копейку и не потратит её на картошку, аграрий не получит прибыль и не поедет на курорт, не снимет жилье, а курортники вообще будут сосать палец, всё остановилось, страдают все — кто-то больше, кто-то меньше. А ларчик просто открывается — жить спокойно, зарабатывать и тратить и не бояться. Тогда в стране экономика сильная и стабильная. Это надо с первых классов преподавать, тогда народ будет понимать, что к чему, и никакая напасть не поколеблет страну», — ответил Торычу один из участников обсуждения.

«С учетом того, что 20 млн запасов пшеницы у украинцев — 3% мирового потребления пшеницы, то видно спекулятивность этих колебаний», — добавил Евгений.

«Одно слово, и цена упала», — пишет Andrey.

«Такое чувство, что уже вся жизнь в мире зависит от того, что скажет Путин», — смеется Marina L.

«Он и пандемию закончил!» — иронизирует Елена.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Так кто самый влиятельный человек в мире?» — поинтересовалась Анна, указывая на то, что недавно читатели журнала Time признали Зеленского самым влиятельным человеком года.

«Но самый влиятельный человек в мире по-прежнему Зеленский. Мда…» — с сарказмом добавил I. Z.

«Лечит ковид, управляет ценами в США, устанавливает цены на зерно, газ, нефть! Президент мира!» — написала Наталья.

«Они забыли, что украинцам ещё мины отловить по морю нужно, а это дело не быстрое», — напомнила Anastacia.

«А потом Зеленский скажет, что в Мариуполь зерно везти некомильфо, мины снимать они не будут, потому как Путин «нападёт», а возить через Белоруссию, где «последний диктатор Европы» сидит, — значит не уважать демократию. И всё. Цены взлетят снова», — отреагировал Андрей.

«Вот вам авторитет — от одного слова цены падают… Учитесь…» — шутит kinderino_box.

«Так вот что значит фраза «слова на вес золота!». Вот у всех так получалось бы слова монетизировать. Владимир Владимирович пока ещё только пообещал, и ещё пока ничего никто не начал делать, а зерно УЖЕ в цене упало. Круто!» — подытожил timon.