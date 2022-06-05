Сеть о предложении переименовать Украину: «А зачем Польшу переименовывать?»
Украину предложили переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины). Соответствующее предложение поступило от члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — цитирует политика РИА Новости.
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Предложение политика обсудили в мессенджере Telegram.
«У Запорожья накипело», — отреагировала «Дорогуша».
"В точку», — добавил Владимир Ф.
«Тот случай, когда форма идеально соответствует содержанию. Браво!» — пишет A. D.
«Без смеха — мне идея нравится. Только не «Украинское», а «Украинное государство», — отметила Марина Т.
«Скорее, украденное», — ответил Марине Т. Андрей К.
«Тогда уже пусть не палится и называет ПУГИЛ: Польско-Украинское государство Ивано-Франковска. А что такого?» — отметила Татьяна.
«А кто сказал, что Запорожье и Львов — это Украина? Всё будет Россия», — отреагировала Veta Green.
«А зачем Польшу переименовывать?» — с сарказмом поинтересовался Аlexandr, вероятно, таким образом указывая на то, что часть украинских территорий войдет в состав Польши.
«Надо было ещё в 2014 году это сделать», — считает Елена.
«Есть еще вариант — ФНУ. Фашистская недострана Украина», — добавила Maiden.
«Сама идея Украины на поверку оказалась нацистской. На эту тему много информации — кто задумал, как воплощал… Не должно быть никакой Украины — ни Киевской, ни Львовской, ни тем более Польской…» — считает VeniVidiViciZ.
«Государственный переворот в феврале 2014 года стал спусковым крючком не для начального, а для завершающего этапа нацификации Украины», — ответила ему (VeniVidiViciZ) Алла К.
«Ну знаете, радует тот факт, что на Украине по-прежнему остаются здравомыслящие люди, разум которых не поддался влиянию националистов, которые не хотят поддерживать ультраправые группировки, а хотят жить в мире и дружбе со всеми нациями и народами. Поэтому, на мой взгляд, необходимо поставить «во главу угла» денацификацию Украины», — также ответила ему (VeniVidiViciZ) Карина Т.
«А чего в УГИЛ? Можно уже сразу всю Украину — от Харьковщины до Закарпатья — в Малороссию переименовать и не париться. Ну или западную часть в Кресы всходние, юго-восток до Одессы — в Новороссию, а остальное — уже в Малороссию», — предложил Yaroslav S.
«Вот да! Поддерживаю! Теперь только так. УГИЛ», — написала Ольга С.