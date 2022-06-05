Санкции Российской Федерации против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на собственных независимых экспертов.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Уточняется, что переориентация на других поставщиков газа создаст сильную нагрузку на бюджет ФРГ, «поскольку необходимо срочно закупать запасной газ и возникают дополнительные затраты».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Странные они люди, отжали «дочку» и думают, что ее на прежних условиях «снабжать» будут?..» — смеется М П.

«Как вот они всё-таки хотят безнаказанно грабить. Просто ужас. И главное, думают, что мы без боя это позволим, и возмущаются, что не позволяем. Недоумки!» — написал Я. Я.

«За что боролись, на то и напоролись», — добавил Alexander G.

«Вот нисколько не жаль Европу. Ещё нужно прижать, и посильнее», — отреагировала Galia D.

Франс Вербеек. Торговля дураками, или Осмеяние людской глупости

«По рыночной цене пусть платят европейцы», — призвал Владимир.

«Запад о*ренел от того, что Россия начала вести себя как Запад», — с сарказмом пишет Lex.

«Ничего, переживете!» — написала Alekcangra A.

«Какие же нехорошие эти русские! Нарушают заповедь… ударили по щеке — подставь вторую. А русские, вот же негодяи, с разворота норовят по лицу «ответить»!» — смеется Сергей.

«Это хороший ответ зарвавшимся «воспитателям», — комментирует новость Лена.

«Опять Европа сама себя обманула!» — написал Роман.

«Я вообще не понимаю, почему газ вообще поставляется в Европу? Чтобы они больше оружия для Украины выпустили?» — недоумевает Андрей Л.

«Для того чтобы просчитывать результаты своих действий, нужно уметь хорошее образование, например, Высшей школы КГБ», — с сарказмом добавила Валерия.

«Нечего вообще туда чего-то поставлять, пусть сидят на *опе ровно со своей демократией», — отметила Ольга.

«Я не поняла, а они думали, газ он из воздуха материализуется? Вот она, европейская система образования», — смеется Olga S.

«Как Россия смеет отвечать на «демократический» грабёж Запада, а?! И ответка прилетела, и всё, Запад посыпался. Запад же «демократически» убивает и грабит», — с сарказмом отреагировал «Кум».

"Унтерофицерская вдова опять сама себя выпорола. Браво, немцы! Вы будете платить еще больше за газ…» — иронизирует Роман К.

«Тупость, как образ жизни…» — отреагировал Виктор У.

«Так они забрали дочку Газпрома временно, пусть получают по зубам теперь», — написал один из участников обсуждения.

«Да что эти русские себе позволяют? Мы их хотим уничтожить, а они нам газ не дают!..» — с юмором иллюстрирует ситуацию Evgendolf.

«Так уже давно надо зубы показывать, они же грабители всего мира, и России в том числе. Когда-то газ по 250 их не устраивал, ломались, из себя хрен знает, кого изображали, одним словом — колонизаторы, а теперь в истерике — газ до 3000$!!! Продавать свои ресурсы только лояльным к России, остальных — за борт, пусть тонут…» — призвала Валентина.

«Что эти русские себе позволяют?! © Не хотят дарить газ светлоликим европейцам», — иронизирует Анчар.

«Давно пора прекратить действия контрактов и продавать газ исходя из рыночной стоимости по предоплате и за рубли», — считает Антон.

«Взяли себе дочку, всё, какая может быть помощь от родителя?! Сами, сами теперь…» — с сарказмом подытожила Ленка.

Отметим, 31 марта российская группа «Газпром» вышла из компании Gazprom Germania Gmbh. Российское эмбарго, наложенное на поставки газа 11 мая, — это ответная мера за то, что правительство ФРГ назначило в отношении Gazprom Germania Gmbh попечительское управление.