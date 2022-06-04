Заявление корреспондента американского телеканала CNN Дэвида Маккензи о том, что визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой президента России Владимира Путина, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

«Это не нас они изолировали, это США сами себя изолируют», — подметил Rt l.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия, особенно на фоне бандитского Запада, выглядит очень привлекательными и, что немаловажно, надёжным партнёром, на которого можно положиться и которому можно довериться.

«Россия не останется в изоляции. Есть ещё адекватные правительства, что думают о своих народах и нормальных отношениях со своими соседями», — указывает Нелли Р.

«Россия никого из своих партнёров не кидала. Все это знают. А вот Запад то и дело грабит своих бывших друзей. Африка не понаслышке знает цинизм англосаксов. Вот они и выступили против США и ЕС, заняв сторону Российской Федерации» — поделился своим мнением Алесей Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что страны Африки не то чтобы в полной мере поддерживают действия российского руководства, но руководство этих стран прекрасно понимает, что в сравнении с той же Америкой, Россия — паинька.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча с Председателем Африканского союза, Президентом Сенегала Макки Саллом

«Естественно, что Африка поддержала Россию, а не Америку, которая им вечно разного рода диктаторов и террористов подсылает. А сколько лет Европа издевалась и грабила весь Африканский континент! Даже если африканцы с чем-то там не согласны, они в любом случае выберут меньшее из зол», — считает Ольга П.

Часть людей полагает, что в приезде африканской делегации в Сочи немаловажную роль сыграли сами США, которые за последнее время показали на весь мир, что их внешняя политика нанесла сокрушительный удар по их внутренней экономике.

«США поняли, что антироссийские ограничения провалились. Они бьют только по их экономике и вызывают инфляцию. Это же видят и другие страны. В связи с этим и получается, что слабеющий гегемон становится менее интересной фигурой, нежели стремительно набирающая силу Россия. Даже в Африке это понимают и делают соответствующий выбор», — указывает Кирилл А.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка уже банально не способна дать Африке то, чем отныне в полной мере располагает Россия.

«Африканцы — они далеко не дураки. Подачками из ФРС США сыт-то не будешь. А вот заключить стратегические контракты с Российской Федерацией, которая ещё и продовольствие во время продовольственного кризиса поставлять будет, — это другое дело. Африканцы зрят в корень и думают о своей шкуре», — пишет Александр Я.

«Путин понимает, что нужно африканцам, а африканцы прекрасно понимают, что им может дать Путин. Взаимовыручка, либо же просто бизнес», — предполагает Николай В.

Напомним, 4 июня корреспондент американского телеканала CNN Дэвид Маккензи заявил во время эфира о том, что визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Сочи можно считать дипломатической победой президента России Владимира Путина. По словам журналиста, страны Африки очень зависимы от поставок зерна с Украины и из Российской Федерации, поэтому им было не с руки поддерживать резолюцию ООН, осуждающую действия Москвы.