Статья обозревателя The Hill Уильяма Молони, который считает, что западные страны, осознав безрезультативность санкций и изоляции Российской Федерации, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

«Примириться — это значит санкции снимать. Вперёд, снимайте, а мы подумаем, примиряться ли с вами», — обращается Артём Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что пока Запад открыто не покажет, причём на конкретном деле, что он действительно желает примирения, все эти разговоры — лишь пустой трёп.

«Хотите примирения — маршем на поклон в Кремль! А вы думали, что Россия — это шутка какая-то?! Нет уж, вы нас сильно задели. Мы вам это просто так не простим», — указывает Вероника П.

«Да пошли они к чёртовой матери! Когда уберут своих наёмников и всё своё вооружение, поставленное на Украину, а также перестанут спонсировать нацистов, тогда пускай и ищут компромиссы. Но пока что точек для начала примирения нет», — считает Филипп А.

Некоторые комментаторы отмечают, что это внезапное желание примирения как-то не вяжется с очередными санкциями, которые ввёл Запад против России.

«Это исходя из желания примириться Запад готовит седьмой пакет санкций против России? Дружеская такая пощёчина, да? На посошок, наверное? Артисты те ещё, конечно», — отметил Юрий М.

Часть людей полагает, что Запад не очень-то и старается искать какие-либо компромиссы во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

«Ну на это ещё как посмотреть надо — кто с кем ищет компромиссы. Не факт, что Запад ищет, и не факт, что Россия ищет. Потому что с обеих сторон нет движения навстречу, скорее наоборот. Нам уже не очень-то охота быть вместе с Западом. Как оказалось, и без него нам отлично. А вот Западу без России, выходит, не очень комфортно», — заметил Александр Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка и Европа — патологические лжецы, неспособные выстроить со своими соседями доверительные отношения.

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«Нельзя им верить! Уже слышали, да и не раз. Мы знаем принцип Запада: «Обещайте им всё, что угодно, а потом мы будем их вешать». Эти упыри только и могут, что жить за чужой счёт, грабить и убивать чужие народы. Сами они ни на что не способны, как мы видим. Экономические кризисы на Западе вскоре будут сменяться экономическими катастрофами», — предрекает Алексей С.

Нашлись и те, кто отмечают, что обозреватель не вертится в высших эшелонах власти и не может знать, что руководство, к примеру, США в действительности пытается выйти из неприятной ситуации, договорившись с Россией о мире.

«Пока что это всё домыслы какого-то писаки из заграничной газетёнки. Реальности никто не знает и в умы западных правителей не заглядывал. Так что, чего гадать? Надо думать о своей стране и заниматься своими интересами, без санкции на то Запада», — поделился своим мнением Александр Б.

Напомним, 4 июня издание The Hill опубликовало статью за авторством обозревателя Уильяма Молони, который считает, что западные страны, осознав безрезультативность санкций и изоляции Российской Федерации, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу. При этом Молони отметил, что отказ Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Индонезии участвовать в экономической войне привёл к тому, что, вероятно, Соединённые Штаты Америки оказались в куда большей изоляции, чем сама Россия.