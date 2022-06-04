Заявление бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что ситуация на Украине наглядно показала изолированность России от Запада, но и сам Запад при этом оказался в ситуации, когда он стал изолирован от всего остального мира, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Луи-Леополд Буали. Сънят на Тартини (фрагмент). 1824

«Берлускони говорит очень неприятные вещи для евробюракратов. А уж для шестерящих перед Западом укров — это вообще страшный удар! Почему, интересно, Берлускони всё ещё не в их деревенском «миротворце»? Эти бандеровские клоуны на старости лет даже Генри Киссинджера загнали туда!» — отметил Дмитрий Б.

Многие пользователи оказались солидарны с оценкой, которую дал бывший итальянский премьер-министр. Гражданам кажется, что вскоре всё больше и больше стран начнут присоединяться к антиамериканскому движению.

«Меткое замечание сделал Берлускони. И правда, сегодня картина складывается таким образом, что именно западные страны становятся изгоями, одолеваемые экономическими кризисами и социальными противоречиями. Индия, к примеру, как и тот же Китай, наоборот, показывают небывалый рост экономики, а также внутри этих крупнейших стран просыпается самосознание, желание получить себе достойное место в этом мире, не находясь под колпаком Вашингтона. Россия в лагере тех, кто даёт отпор американской гегемонии», — написал Дмитрий Д.

Некоторые комментаторы всё же сомневаются, что Запад находится в изоляции, ведь на Америке и Европе очень много в этом мире завязано, и так просто эти узлы разрубить не удастся.

«Невозможно изолировать Запад от мира, слишком выгодно всем с ним общаться. Запад — это новые технологии, высокая культура и наука. Никогда Китай, Индия или Бразилия не откажутся от общения с Западом. Как и Россия, между прочим, как бы её сегодня ни пытались сделать азиатской страной. Это часть Запада», — поделился своим мнением Вячеслав О.

Часть людей полагает, что Запад вторгается во внутренние дела других государств, навязывая им свою волю. Поэтому изоляция от Запада является средством для остального мира, чтобы обезопасить свой суверенитет.

«Россия всю жизнь шла своим путём. Только когда она ввязывалась в какие-то мутные отношения с Западом, тут же у неё начинались большие проблемы. То смутные времена, то крестовые походы, то нацисты на наши земли зарятся. Запад для России — чёрт, которого следует сторониться», — пишет Валентин С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Ряд пользователей ждёт, что русофобская истерика, царящая на Западе, вскоре сойдёт на нет, и тогда, вероятно, взаимоотношения между Россией и её западными оппонентами наконец-то вернутся в норму.

«Пройдёт ещё некоторое время, и всё вернётся в круги свои. Запад, если честно и откровенно, всегда оказывал влияние на развитие России. Только в 90-х мы переняли много негативного у Запада. Всё уляжется, восстановятся связи. Надо подождать», — лелеет надежду Юлия Н.

Нашлись и те, кто уверены, что Запад мечтает только об одном — стереть Россию с лица земли. Отсюда вывод — никакой отныне дружбы, лишь война до победного конца.

«Запад расписался в том, что он — убийца. Он покусился на Россию. Он хочет её уничтожения. Это неоспоримый факт. Поэтому Россия больше никогда ничего общего с этим демоном иметь не будет. Я уверен, что вскоре и весь остальной мир сделает выбор в сторону прекращения отношений, что с Америкой, что с Европой», — указывает Марат Г.

Напомним, 4 июня издание Giornale опубликовало статью за авторством бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который заявил, что ситуация на Украине наглядно показала изолированность России от Запада, но и сам Запад при этом оказался в ситуации, когда он стал изолирован от всего остального мира.