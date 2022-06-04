Заявление главы исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрама Вольфа о том, что страны Европейского союза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Мунк. Крик. 1893

«Ну что поделать. Мы поздравляем жителей Европы! Несомненно, это рывок, а, может быть, даже прорыв!» — издевается Ирина О.

Многие пользователи уверены, что в руководстве Евросоюза сидят такие люди, которые готовы разрушить всё, что у них есть, лишь бы достичь призрачной цели, заключающейся в том, что Россия должна оказаться в абстрактной изоляции.

«Руководство Западной Европы — это клинические шизофреники под командованием Америки. Это конфликт интересов, в котором европейцы проигрывают», — считает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЕС уже давно делегировал власть над собой Соединённым Штатам Америки.

«Европа, как кролик, боится, но движется в пасть удава. А удав (Америка) обязательно подавится. Но и для того, и для другого будет уже поздно», — поделилась своим мнением Лариса Д.

«Это не прогноз, а уже случившийся факт. Когда уже в российский лагерь перебежите, европейцы? Путин наглядно показал, как можно вернуть украденные американцами предприятия. Без ресурсов они всё равно работать не будут. Так что решайте быстрее, с кем вы — с Россией либо же со своим гробовщиком в лице Америки», — обращается Артём П.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

Часть людей полагает, что грядущий шок — это справедливость, которая рано или поздно настигнет европейцев, продавших право первородства за чечевичную похлёбку.

«США в желании жить хорошо не жалеют даже своих предков из Старого Света. Что уж тут говорить о России. Хватит жить на чужом, пусть теперь каждый живёт самостоятельно и отвечает сам за себя. Америка жировала за счёт Европы. Европа жировала за счёт России. Теперь пусть все платят по счетам. Это не злорадство, это — справедливость», — отметила Наталья С.

Ряд пользователей указывает на то, что антироссийские санкции, которые Запад вводит одни за другими, наносят вред исключительно ему самому. России же во всей этой ситуации остаётся наблюдать, как безумная Европа сама себе копает могилу.

«ЕС может только пугать эмбарго, но сам не откажется. По одной простой причине — экономика Европы полностью рухнет в течение 90 дней без газа и нефти из России. Российской Федерации, наоборот, выгодно отключить полностью Европу от газа и нефти — война сразу закончится полной капитуляцией киевского нацистского режима уже летом. Европа сразу перестанет поставлять оружие нацистам и пойдёт на любые условия, чтобы Россия вновь поставляла ресурсы в ЕС, а у самих нацистов — через месяц все танки встанут без топлива. Запад реально надеется только на нашу предательскую колонну в элите. Иначе у них против России нет никаких вообще шансов. Но зря надеются. Наше дело правое! Враг и наша пятая колона будут разбиты! Победа будет за нами!» — уверен Александр К.

Напомним, 4 июня глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил журналу Spiegel о том, что страны Европейского союза ожидают рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти.