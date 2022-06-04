Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала года около сотни часов говорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов», — цитирует французского лидера газета Ouest France.

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Заявление французского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие отреагировали на заявление Макрона с юмором, отметив также, что результата этих переговоров не видно.

«Путина жалко», — смеется Daria V.

«Макрон в кол-центре работает? Что продает или рекламирует? Белые простыни?» — иронизирует Stealth.

«У меня зазвонил телефон

Кто говорит?

Макрон

Откуда?

От верблюда», — шутит Kir.

«Вообще, много говорить по телефону вредно для мозгов», — с сарказмом добавила Лилия.

«А толку?» — недоумевает Pioter.

«И? Это как-то изменило мир и ситуацию?» — поинтересовалась Ioulia S.

«Счёт выставить собирается Путину? Связь дорогая», — с юмором отметила Elenа.

«100 часов разговора с умным человеком французику ума не добавили…» — отреагировал Сергей П.

«Телефонист, однако», — комментирует Мила.

«Ну, мол, когда санкции снимут, вы там запомните, — мы ваши лепшие друзья», — пишет Celle.

«А Путин? Часа 3 небось?» — поинтересовалась Ксюха.

«Думаете, Макрон с автоответчиком разговаривал?» — спросила у Ксюхи Татьяна.

«Какая назойливая муха, однако», — отреагировал Олег.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР Алло

«Хоть 1 000 000 часов. Главное результат. А его нет», — добавил Саша.

«Боже, как В. Путин это выдержал? Более ста часов слушать нытье Макрона — это жесть!» — написала Инна К.

«Предлагаю ввести орден за телефонные разговоры с Путиным I, II и III степени, в зависимости от разговоро-часов», — пошутил Саша.

«И что? Мозг выносил, за Зеленского впрягался, Европу типа спасал. «Спасатель»… Нечего было хвост пушить на Россию, лягушонок», — отметила Валентина.

«А Путин об этом знает?» — смеется Ефим П.

«Так у него выборы были на носу, вот и пыжился», — отметила Надежда.

«В «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у Макрона прочитала коммент: «Я желаю, чтобы все дети так же часто звонили родителям, как Макрон Путину». Теперь когда дочь мне не звонит, я ей ставлю в пример Макрона», — пошутила Лизавета.

«Я со своими подружками меньше лялякаю», — добавила Юлия Х.

«Теперь у западных политиков соревнования, кто больше поговорил с Путиным», — отреагировал 82 782.

«Срочно медаль выдать!» — шутит Галина.

«Счастливчик, Макрон. Это были твои лучшие 100 часов», — с сарказмом подытожила Julia V.