Монголия до недавнего времени редко попадала на полосы католических изданий. Но после того, как папа Франциск объявил о намерении 27 августа сего года возвести в кардинальский сан 21 иерарха, многих заинтересовало в этом списке имя епископа Джорджа Маренго. Дело даже не в том, что 47-летний епископ станет самым молодым кардиналом в нынешней коллегии, а в том, что он является апостольским префектом Улан-Батора, руководящим последние 20 лет католической общиной Монголии.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

Католицизм в монгольском обществе впервые дал о себе знать в XIII веке во времена Монгольской империи. Монголией занимались францисканцы. Так, Джованни Карпини в 1246 году побывал с дипломатической миссией в Сарае, где встречался с ханом Батыем. В 1253 году путешествие к монголам предпринял Гийом де Рубрук, по итогам чего он написал трактат «Путешествие в восточные страны» и составил карту путешествия. В 1289 году Джованни Монтекорвино по поручению папы Римского Николая IV (первого в истории Католической церкви папы-францисканца) отправился в сторону Китая проповедовать христианство. В 1294 году он обосновался в Пекине, где спустя пять лет построил первую католическую церковь в Монгольской империи. С упадком династии Юань в 1368 году католическая миссия в Китае и Внутренней Монголии прекратила свое существование. Ее реанимация состоялась по итогам Опиумной войны середины XIX века. Но в 1920-х годах после установления в Монголии коммунистической власти все опять было заморожено. Очередное возвращение католицизма в страну произошло уже в 1991 году. В настоящее время в стране насчитывается около 1300 католиков, распределенных среди четырех приходов.

Карта путешествия Гийома де Рубрука

Для страны с численностью в три миллиона человек — это немного. Довольно необычно, что ими будет руководить кардинал, хотя многие древние и известные католические кафедры в Европе и США, главы которых ранее чуть ли не автоматически получали красные шапочки, сейчас оказались обделены этим высоким званием. Что стоит за таким решением папы Франциска? Вероятно, геополитические соображения Святого престола и геополитическое положение Монголии, откуда хорошо просматривается Китай. На это указывает гонконгский католический портал UCA News. «Когда кто-то становится князем Католической церкви в малонаселенной азиатской стране, зажатой между коммунистическим Китаем и авторитарной Россией, тут много общего с верой и пастырскими требованиями, но нельзя игнорировать и очевидную геополитическую целесообразность, — пишет издание в связи с предстоящим возвышением епископа Маренго. — Считается, что в соглашении между Ватиканом и Пекином о назначении епископов, заключенном в 2018 году, есть пункт, запрещающий Святому престолу наделять красной шапочкой прелатов, живущих в Китае. Ватикан выбрал своим человеком в регионе католического лидера Монголии, которая антропологически связана с Китаем. В случае противостояния между Китаем и Западом Ватикан может использовать самого молодого кардинала в Монголии в качестве своего «пробивного парня».

Amunra Magnus Джорджо Маренго

Но на первых порах, судя по всему, монгольский фактор будет разыгрываться через Казахстан. Бывшая советская республика в этом году примет папу Франциска, недавно согласившегося принять участие в VII Конгрессе мировых религий, который пройдет в Астане в сентябре. Что любопытно, о желании заполучить понтифика казахстанские власти говорили давно. Однако о готовности посетить республику папа впервые сказал только в апреле сего года во время видеоконференции с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, после чего в конце мая были согласованы детали визита во время переговоров в Ватикане главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера. Стороны также договорились о том, что казахстанский Институт Востоковедения проведет «поиск в архивах Ватикана ранее неопубликованных источников на латинском, раннегерманском и скандинавском языках о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, а также изучит архивные материалы для воссоздания подлинной истории Золотой Орды». Это в определенной степени затрагивает и исторические тайны Монгольской империи.

О еще одном переплетении говорит тот факт, что созданная в октябре 2021 года указом Конгрегации евангелизации народов Конференция католического епископата стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан) оперативно была дополнена Монголией и Афганистаном. Выделение этих государств в обширный церковный округ, контурно совпадающий с очертаниями Монгольской империи, предстоящее возведение апостольского префекта Улан-Батора в сан кардинала — всё это говорит об активизации Ватикана и его новом шаге в «Большой церковной игре», главным призом в которой является Китай.