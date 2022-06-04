Японское правительство, похоже, решило еще теснее сблизиться с НАТО, воспользовавшись ситуацией на Украине. Общенациональный телеканал NHK сообщил, что демонстрирующий свою преданность США и их глобальной военной стратегии премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен впервые принять участие в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде в конце июня. То, что Япония расположена на другом конце света от северной Атлантики и формально не входит в этот нацеленный против России американо-европейский военный блок, не смущает политиков Страны восходящего солнца. Ибо существующий с 1951 года военно-политический «договор безопасности» между Токио и Вашингтоном также предусматривал совместную борьбу с СССР, ныне с Россией, а в последние десятилетия и с Китайской Народной Республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Так что координация военных усилий НАТО с Японией и другими восточноазиатскими и тихоокеанскими сателлитами США, даже пока без оформления их членства в североатлантическом альянсе, не вызывает удивления. Тем более что Япония, что называется, «бежит впереди паровоза», опережая европейских участников НАТО из числа стран «Большой семерки» в своем рвении как можно больнее ущемить санкциями Россию и ее руководителей. Не останавливаясь при этом перед низведением политических, дипломатических, торгово-экономических, культурных и иных связей до небывало низкого уровня.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией. 1951

На саммите НАТО в Мадриде Кисида намерен не только обсудить военную операцию на Украине, но и действия Китая и КНДР, а также раскрыть планы Японии коренным образом усилить свою обороноспособность, отмечает NHK. Как сообщалось, японское правительство обещало союзникам увеличить для начала вдвое военные расходы на оснащение и без того занимающих место в первой десятке сильнейших армий мира «сил самообороны». Тем самым Токио присоединится к выполнению требования США о выделении странами-участниками НАТО на военные нужды не менее 2% ВВП. Учитывая, что Япония, несмотря на затянувшуюся рецессию, сохраняет позиции третьей по экономической мощи державы мира, военный бюджет Страны восходящего солнца составит около 100 млрд долларов в год, что превысит расходы на военные цели таких ядерных держав, как Россия, Великобритания, Франция.

Поэтому в Мадриде Кисида не будет чувствовать себя неофитом, а собирается на равных обсуждать с лидерами стран — участниц альянса вынесенные в повестку дня заседания вопросы о новой стратегической концепции НАТО, вопросы укрепления блока и последствий глобального изменения климата для сферы безопасности.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

Кисиде тем более будет о чем доложить на саммите, ибо и японское правительство готовится к пересмотру своей стратегии национальной обороны. Как сообщалось, пересмотренная стратегия будет предусматривать «укрепление экономической безопасности Японии с учетом растущей мощи Китая». Основное внимание уделяется тому, будет ли в новый документ включена концепция нанесения ударов по вражеским базам. Речь идет о беспрецедентном для «пацифистской Японии» допущении нынешним главой японского правительства возможности узаконить право Токио наносить «превентивные удары по ракетным базам противника». При этом в Японии не скрывают, что такими противниками считают Россию, Китай и Северную Корею.

По словам Кисиды, этот вопрос может быть рассмотрен при пересмотре национальной оборонной доктрины. Глава японского правительства отмечал, что японские власти собираются рассмотреть все варианты, чтобы обеспечить безопасность страны. При этом он отметил, что пересмотр военной доктрины будет осуществлен в краткие сроки. По имеющейся информации, изменения в военную доктрину будут внесены после выборов в верхнюю палату парламента, намеченных на 25 июля текущего года. Это связано с тем, что до выборов для правящей Либерально-демократической партии было бы невыгодно будировать непопулярные в народе предложения о наращивании военных мускулов страны. К тому же эти вопросы весьма чувствительны для входящей в правительственную коалицию с ЛДП партии Комэйто, электоральной основой которой являются адепты крупной буддистской организации «Сока гаккай», традиционно стоящей на антивоенных позициях.

Как сообщали японские СМИ, новая стратегия также потребует более тесного сотрудничества с США, Австралией и Индией в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности и с европейскими странами, включая Великобританию и Францию. Именно в интересах такого сотрудничества и координации действий против объявленных врагами США и НАТО Москвы и Пекина и засобирался Кисида на саммит НАТО. Не исключено, что в Мадриде будет обсуждаться и вопрос об активизации совместных с армиями и флотами стран НАТО провокационных военных маневров у дальневосточных берегов России и Китая.