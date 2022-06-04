Лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти пути оказания финансовой поддержки России, не нарушая при этом санкции стран Запада. Об этом 3 июня сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Сообщение The Washington Post обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Ряд участников обсуждения считает, что Китай не боится западных санкций и заявлял о сотрудничестве с Россией. Иные указали на то, что у Китая имеются зарубежные активы, а также страна зависит от экспорта, поэтому КНР и не хочет нарушать санкции.

«Washington Post — это американская помойка, которая строчит то, что угодно американцам. Им выгодно думать, что китайцы прогибаются под США, вот они об этом и пишут. Китайские официальные лица уже несколько раз объявляли, что надо развивать сотрудничество с Россией, и никакие западные санкции не должны быть этому помехой. А если Запад будет рыпаться, то прилетит ответка. И чего, простите, Китай вообще должны заботить какие-то западные санкции? Западные санкции — это западные проблемы. Ещё какая-то кучка стран будет что-то другим указывать… Тем более Китаю…» — написал Pavel C.

«Зевнула. Вбросы на тему «ну вот и все, Китай нас бросил», — святое и регулярное действие», — иронизирует «TE».

«Китайцы ведут свою независимую политику, чего им впрягаться? Они всячески демонстрируют нейтралитет…» — отреагировал «А».

«Одно непонятно, что это китайцы так боятся нарушить западные санкции?» — задался вопросом Станислав А.

«У них полтриллиона вложено в баксы (долговые обязательства США и хранение своих прибылей на счетах западных банков)… Плюс, они очень экспортно зависимая страна, несмотря на весь свой огромный внутренний рынок. Покупать дорогостоящие товары для западного мира, производимые в Китае, местные могут не все до сих пор… И им обязательно нужно сбывать куда-то весь свой товар, включая ширпотреб. Иначе грошей не будет», — ответила Станиславу А. Olga Svaytoslavovna.

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«Ой, а как же это так получилось, — «китайцы не друзья русским» вроде так кричали?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Нет, не друзья. Партнёры», — ответила ему Дженифер Г.

«Китайцы — ребята ушлые. Обязательно придумают…» — считает Александр К.

«Думаю, что китайцы найдут решение этих вопросов. Хитрости им не занимать», — выразил предположение Michael.

«Эрдогану же удается и вашим, и нашим», — отметил Empty Words.

«На двух стульях очень трудно, и очень неудобно сидеть, господа хорошие», — комментирует новость Людмила.

«А они на своём стуле сидят. И считают, что это самый высокий стул. Может оно и правда так. Китайцы далеко не дураки», — ответила Людмиле Lola.