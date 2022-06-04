Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен утверждает, что Запад не стремится затянуть боевые действия на Украине. Также политик призывает Российскую Федерацию завершить специальную военную операцию на Украине. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена, которое было распространено по случаю сотого дня спецоперации на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

Также госсекретарь США отметил желание Штатов укрепить военный потенциал киевского режима.

Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что риторика Штатов изменилась. Иные также поинтересовались, в каких целях тогда США снабжают киевский режим вооружением, если не хотят затягивания боевых действий. Также были и те, кто указали на то, что представитель США обманывает и Америке не стоит мешать России проводить спецоперацию на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

«А ведь им предлагали дать гарантии безопасности для России в декабре–январе 2021–2022 гг.», — напомнил I Z.

«У них что, оружие заканчивается на отправку?» — недоумевает Алексей А.

«Это они так призывают Россию побыстрее разгромить киевский режим?» — с сарказмом поинтересовался Максим.

«Просят хирурга быстрее отпилить чёртову ногу», — ответил Максиму Алексей А.

«Только полная капитуляция Украины», — пишет Ирина В.

«Лицемерие и враньё зашкаливает», — отметила Виктория Н.

«Уже не хотят затягивать? А зачем тогда 40 млрд выделили? Ещё на прошлой неделе ой как хотели!» — отреагировал Andy L.

«Так они себе на распил выделили», — ответила ему (Andy L.) Татьяна П.

«Угу, именно поэтому они активно продолжают поставлять вооружение и наемников, чтобы война длилась вечно», — добавил Olejjio.

«Почему после всей их русофобской политики и вмешательства в дела других государств они до сих пор думают, что их мнение учитывается?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Еще не все задачи выполнены, Блинкен. Свои хотелки при себе держите, американцы», — призвала Olga.

«Ишь, что запели», — комментирует новость Marka.

«Да ладно, кто ещё месяц назад воевать до последнего украинца собирался?» — напомнил Andrew P.

«То США чуть ли не третью мировую готовятся объявить, то не готовы воевать. Правильно, Ливию или ту же Сирию легко было бомбить. А с Россией это не прокатит… Получат все: и Британия, и ЕС, и, главное, — США», — написала Татьяна.

«А зачем поставки вооружения делают, если хотят, чтобы быстрее все кончилось?..» — не понимает Just maw_maw.

«О как! А ведь обещали затянуть на года!» — смеется Natalie.

«Я не удивлюсь, если через месяц-два они присоединятся к ВС РФ в качестве союзников в борьбе с нацизмом и терроризмом. Уже проходили!» — с сарказмом добавила VeraNika.

«Ага не хотят! Сами продолжают отправлять ракеты всякие», — отметила Любовь.

«Почему риторика изменилась? Говорили же до последнего украинца… Украинцы закончились?» — с сарказмом поинтересовалась Лена Ч.

«У них экономика не выдерживает, плюс это усиливается кризисом после ковида, плюс новый продовольственный на подходе. Станок уже устал печатать. Переоценили себя американцы», — пишет «Агент».

«Пусть призывает Украину сдаться!» — пишет Мария Б.

«Значит все идёт хорошо и надо продолжать», — отметил Антон.

«Не торопите Россию быстро завершить СВО, а то разгонится, не остановите», — иронизирует Ксюха К.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что ни США, ни их союзники не хотят затягивать боевые действия на территории Украины. Врёт как дышит. Если бы после каждого лживого заявления у Блинкена удлинялся нос, в Киеве его можно было бы увидеть из Вашингтона», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».