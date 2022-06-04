Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у его коллеги с Украины Владимира Зеленского наметился серьёзный конфликт с украинскими военными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Ну и чего дальше? Без исключения, все их попытки контрнаступлений захлебнулись, территории отходят России. Тотальный разгром украинской армии, количество смертей на Украине уже никто не считает. Перемоги не будет, сдавайтесь!» — призывает Дмитрий Б.

Многие пользователи были рады узнать, что есть информация о пробуждения сознания в головах украинской военщины, которую используют против России в качестве пушечного мяса.

«Ну, может быть, теперь мужики на Украине всё же поймут, что из них пушечное мясо американцы делают, а Зеленский продал их давно уже», — надеется Ирина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская армия должна была одной из первых осознать, что Зеленский как глава государства завёл Украину в какую-то неправильную степь.

«Неужели? Начало положено! До украинцев начинает доходить помаленьку, куда завела их власть во главе с Зеленским. За что украинцам приходится сейчас хлебать полными ложками последствия деятельности Зеленского? Этот вопрос тревожит всё больше и больше простых граждан и, что важно, военных», — считает Руслан С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

Часть людей полагает, что растёт количество недовольных среди тех, кто так и не увидел завещанного Зеленским членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

«Конфликт — это ещё мягко сказано. Там разворот ВСУ готовиться в обратную сторону. Давно пора. Как ни крути, а украинцев обманули, причём в очередной раз — вместо ЕС и кружевных трусиков получили то, что получили. Не за этим они Зеленского выбирали», — подметил Михаил Р.

Ряд пользователей надеется, что благодаря сваре внутри украинской власти у России окажется меньше преград на пути к успешному завершению военной спецоперации на Украине.

«Зелёнка бабло отрабатывает, но он сам понимает, что уже попал по полной. По этой причине он вечно обдолбанный. Генералы его не пальцем деланы, они фашики конченные — открутят голову президенту, и на этом всё. И будет не Украина уже, а рано или поздно Малороссия», — уверен Иван Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что Зеленского просто так свергнуть никому не удастся, потому что за его спиной пока что стоит Запад.

«Не стоит надеяться, что Украина сама по себе развалится, а Зеленского возьмут и ликвидируют. Не всё так просто. Зеленский является агентом Запада. Запад поставляет деньги. Зеленского по этой причине трогать нельзя — у него надёжная крыша. В связи с этим с верхушкой киевского режима сможет расквитаться только российская армия», — поделился своим мнением Павел О.

«Зеленский крепко вцепился в своё кресло. Он устранил всех своих конкурентов и обложился американской финансовой помощью. Его не тронут. Только окончательная победа России над украинскими нацистами в ходе спецоперации позволит освободить Украину от военных преступников во власти», — указывает Никита В.

Напомним, 3 июня агентство Sputnik опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что у его коллеги с Украины Владимира Зеленского наметился серьёзный конфликт с украинскими военными.