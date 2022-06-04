Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о том, что Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Боже! Что мы будем делать без великой американской культуры? Толерастия, борьба с инакомыслящими, отсутствие свободы слова, ЛГБТ и прочая содомия. Неужели всё это бесследно исчезнет? Я в глубокой скорби. Пожалуй, напьюсь сегодня на радостях», — шутит Михаил Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что прекращение сотрудничества в этих очень важных областях приведёт к тому, что российские «мозги» перестанут утекать за рубеж, а местных журналистов перестанут обрабатывать и настраивать против своей страны.

«Россия перестанет поставлять американцам учёных? Или откажется от американской системы рейтингов для СМИ? Да слава тебе, Господи! Как же долго мы это все ждали!» — радуется Олег Г.

Николай Ульянов. Выполнение тестов в лаборатории. 1951

«А какая такая наука в Америке? Та, что в большинстве своём состоит из российских эмигрантов? Возможно, теперь США перестанут воровать наши идеи и мозги. Про тамошние СМИ вообще говорить нечего. От этой помойки лучше отгородиться высоким забором», — написал Сергей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что сотрудничество России и США в области культуры попросту невозможно, потому что это две противоположности, которые нигде отныне не стыкуются.

«У США разве есть культура? Вы о чём? И наука у них вся купленная и завезенная из-за рубежа, причём нечестным путём», — указывает Инна С.

«Давно пора! Поддерживаю! Всё это время такое взаимодействие лишь вредило России, подчиняя её воле Америки», — поделился своим мнением Хедин П.

Часть людей полагает, что стремление российских деятелей культуры, чтобы у нас было всё «как в Америке», привело только к катастрофической деградации.

«Ага, такая культура в последнее время прям, что хоть вешайся. Фильмы у них в последнее время стали такие снимать! О-го-го! Позор за позором, в которых идеологическая мина заложена. Сколько уже об этом говорят», — подметил Руслан Г.

Ряд пользователей указывает на то, что за последнее время было заметно, как всё больше американской культуры стало упираться в российское законодательство, запрещающее осуществлять пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Ну, американская гомокультура и американские фейковые СМИ нам и правда ни к чему. Нечего с ними сотрудничать», — считает Финист Я.

Нашлись и те, кто отмечают, что у России свой путь, и его лишь одного ей следует придерживаться.

«У нас своя наука, культура и СМИ. На кой-чёрт нам сотрудничать с врагом? Мы сами себе врагами становимся, получается», — пришёл к выводу Порфирий П.

«В России есть своя культура и свои писатели мирового уровня. Дядя Сэм лишь разврат принёс и пошлятину сплошную для быдла», — пишет Афона А.

Напомним, 3 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ.