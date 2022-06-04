Призыв президента США Джозефа Байдена о том, следует запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой ёмкости к ним на территории Америки из-за недавних случаев массовой стрельбы, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Граждане американцы, поймите, что ваше штурмовое оружие нужно украинцам», — издевается Матвей П.

Многие пользователи были крайне удивлены противоречивой позиции американского президента, который очень переживает по поводу массовой стрельбы на территории США, но не забывает при этом поставлять на Украину огромное количество оружия, от которого гибнут тысячи человек.

«В Америке запрещает оружие, а на Украину поставляет эшелонами! Вот ведь сволочь!» — отметил Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден как-то выборочно подходит к запрету оборота оружия в США.

«Т. е. штурмовое оружие, по мнению Байдена, людям иметь нельзя, а вот, к примеру, дробовики — это пожалуйста! Как будто из обычного автоматического пистолета нельзя убить десятки людей! Что за бред там в Америке происходит?» — удивляется Валентин С.

«Можно подумать, что какому-нибудь преступнику, которому сильно понадобится оружие, нельзя будет купить его на чёрном рынке», — подметил Илья Л.

Часть людей полагает, что беда Америки заключается не в распространении оружия, а в психически неуравновешенных гражданах, которые предоставлены сами себе.

«А может быть, Байдену всё-таки стоило бы озаботиться психическим здоровьем американцев, которые каждый год массшутинг устраивают? Разве непонятно, что дело не в оружии, а в самих людях?» — удивляется Антон К.

Ряд пользователей указывает на то, что запрет в обороте такого оружия — слишком радикальная мера. Граждане считают, что достаточно было бы только ужесточить доступ к штурмовым винтовкам.

Cpl James Gulliver Перед выстрелом

«А почему запретить оборот? Разве не стоит разрешать покупать штурмовое оружие хотя бы тем, кто на протяжении лет 10-15 проявил себя здравомыслящим гражданином, не нарушившим никакие законы? Я логики, если честно, не вижу. Ну раз запретили, значит, преступники купят себе штурмовую винтовку в интернете, точно так же, как и наркотики. Это всё стало очень доступно», — указывает Мария В.

Нашлись и те, кто заподозрили Байдена в желании разоружить население Соединённых Штатов, чтобы безоружными гражданами было проще управлять и навязывать им свою волю.

«А это, интересно, никак не связано с тем, что почти половина американцев уверена, что в США в ближайшем будущем возможна гражданская война? Такого мнения придерживаются 53% республиканцев и 39% демократов, что следует из результатов опроса организации «Южный центр по борьбе с бедностью», — задаётся вопросом Rurik V.

«Не мытьём, так катанием Байден лишает американцев священной для них второй поправки к Конституции США. Не смогут больше американцы иметь для себя автомат, которым можно будет воспользоваться в случае, если государство решит лишить их свободы. Хитрый Байден!» — заметил Николай Р.

Напомним, 3 июня президент США Джозеф Байден заявил в своём обращении к согражданам, посвящённом мерам по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия, о том, что на фоне недавних случаев массовой стрельбы следует запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой ёмкости к ним на территории Америки.