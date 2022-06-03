Экс-президент США Дональд Трамп пообещал «бороться еще упорнее» после того, как присяжные в Вашингтоне признали адвоката президентской кампании Хиллари Клинтон невиновным в введении в заблуждение ФБР ради очернения репутации Трампа. После этого лидер Республиканской партии заявил, что «если мы не победим, наша страна будет разрушена».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Работавший на Клинтон во время ее президентской кампании адвокат Майкл Сассман обвинялся в том, что он солгал, когда заявил, что в 2016 году не представлял никаких клиентов. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в сентябре 2016 года он провел частную встречу с главным юрисконсультом ФБР Джеймсом Бейкером, чтобы передать бюро ныне опровергнутую информацию о том, что Трамп якобы тайно общался с представителями российского «Альфа-банка».

«Они шпионили за моей кампанией. Их поймали. Если бы это сделал республиканец, и его вина была бы доказана, это фактически стало бы смертным приговором», — сказал Трамп в эксклюзивном интервью для Fox News Digital.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Голосовали бы вы за Трампа или нет — это второстепенно. Дело в том, что он и его кампания были объектом заговора — за ними незаконно шпионили, прослушивали телефонные разговоры и мошеннически получали ордера на досмотр. Уровень коррупции, существующий в нашем правительстве и политике, просто поражает», — пишет point2note.

«И все же ничего не будет сделано с этим. Я потерял всякую надежду на наши суды», — отвечает ctryboy.

«Не будет иметь значения, кто будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, если мы не остановим фальсификацию выборов демократами», — предупреждает taxpayer560 000 000.

«Были моменты, когда мне хотелось, чтобы Трамп сбавил обороты своей риторики, но потом я вспоминал, что он и его семья были жертвами постоянной клеветы. Я левый либертарианец, который не может не гордиться президентом Трампом и тем фактом, что он встал на защиту американцев. Этого так не хватает нынешней администрации. Я с нетерпением буду ждать второго срока Трампа», — указывает rbh25.

«Я голосовал за Трампа дважды и буду голосовать снова, если он станет кандидатом в 2024 году», — пишет Mowerman.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Независимо от того, победит он или нет, кампания Трампа обеспечит направление, в котором эта страна отчаянно нуждается. Я не могу придумать лучшей модели для управления этой страной. Тот факт, что он пережил полный судебный пресс, направленный на его уничтожение со стороны установленных коррумпированных властей в Вашингтоне и информационных агентств по всему миру, сам по себе является невероятным достижением», — вспоминает josh2024.

«Хотя следующие несколько лет будут по-прежнему болезненными, Джо Байден оказывается именно тем сигналом тревоги, который был необходим Америке. Спасибо, Джо, что показал, насколько ужасна для страны программа демократов. Дальше мы сами разберемся», — комментирует AuntTeefa.

«Единственный шанс демократов победить на выборах — это шпионить за кандидатом-соперником или сфальсифицировать выборы», — отмечает displayname128 273 635.

«Спустя почти два года расследование Мюллера, на которое было потрачено более 30 миллионов долларов, не дало никаких доказательств преступного сговора или координации между кампанией Трампа и российскими официальными лицами во время президентских выборов 2016 года. Это потому, что это была мистификация, созданная демократами, чтобы попытаться украсть выборы. Когда это не сработало, они сфальсифицировали следующие выборы», — уверен displayname128 273 635.

Напомним, что 20 мая бывший помощник Клинтон Робби Мук дал показания в рамках уголовного процесса, заявив, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и дискредитирующих сведений о Трампе в СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией якобы с целью повлиять на президентские выборы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 по 2019 год расследование бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы обошлось американским налогоплательщикам в $31,6 млн.