Со 2 по 5 июня в Великобритании отмечают платиновый юбилей королевы Елизаветы II. В 2022 году исполнилось 70 лет с момента восшествия ее на престол. Центральным элементом парада в честь юбилея станет золотая государственная карета, которая проедет от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца. В этот раз королева внутри не поедет, хотя на свой серебряный (25 лет) и золотой (50 лет) юбилеи она сидела внутри. В 1977 году на серебряный юбилей она посетила 36 стран, на золотой юбилей она также совершила зарубежные и национальные поездки, в 2012 году на бриллиантовый юбилей королева проехала по Великобритании.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Елизавету II практически не видно с самого начала года, она не смогла присутствовать даже на государственном открытии парламента в мае. На протяжении уже полугода на большинстве военных, религиозных и конституционных мероприятий королеву представляет ее сын, принц Чарльз. BBC ознаменовали начало «незаявленного, негласного переходного периода, о котором еще никто не говорил». Во дворце лишь надеются на то, что Елизавета II сможет присутствовать на мероприятиях, организованных в ее честь. Причиной «отсутствия королевы на публике» стали ее проблемы с передвижением.

Часть пользователей заявила, что она не приветствует начало «переходного периода», потому что они считают королеву все еще в состоянии управлять страной в отличие от министров и членов парламента.

«Этот «необъявленный, негласный переходный период, о котором еще никто не говорил» плохой шаг, потому что люди устают от того, что их лидеры делают, что хотят без какого-либо обсуждения с нами. Пока это будет нормально только потому, что у большинства людей осталось уважение к королеве», — считает @HelenLindop.

В комментариях добавили, что королевская семья практически ничего не делает для решения проблем страны, поэтому ее место может занять буквально кто угодно.

Diliff Букингемский дворец

«Время играть в монархическое лото. Выигравшая семья получает шанс стать королевской и жить в королевских резиденциях на протяжении целого месяца», — прокомментировала @Cauthen207.

Пользователи всё больше призывают отказаться от монархической формы правления и сделать из Великобритании республику, где главу государства можно будет избирать.

«Единственный переход, который я хочу увидеть, это объявление Чарльзом и Уильямом перехода к выборному, аполитичному главе государства. А королевской семье нужно отказаться от своих привилегий и статуса», — считает @mm0jxi.

«Единственный переход, в котором я заинтересован, это переход к республике», — отметил @NirvanaCraig.

Некоторые комментаторы всё же верят в жизнеспособность монархии, но предполагают, что некоторые традиции и правила с уходом Елизаветы будут забыты.

«Я думаю, что это конец эры «настоящих» ценностей и традиций. Я думаю, что британская монархия останется, но в лучшем случае она будет выглядеть по-другому. Люблю Елизавету», — написала @AnaOrte79 234 078.

Пользователи также отметили, что на данный момент всё выглядит так, будто в Великобритании два монарха, королева правит юридически, а принц Чарльз фактически выполняет все важные монархические функции.

«Королева наполовину на пенсии. Мы видим, как будущий монарх работает с ней в унисон», — прокомментировала @worldcatlover.

Ряд комментаторов поблагодарил королеву за то, что она на протяжении 70 лет служила королевству, выразил ей свою признательности и пожелал здоровья.

«Долгое правление заслуживает празднования со сменой караула. Она была молодой женщиной, которая, несмотря на все препятствия, оказалась на высоте. Через войну, через дела монархии, испытания и невзгоды при воспитании семьи, Елизавета отдавала всё, что у нее было», — написал @shawnyshine1616.

Принцесса Елизавета в 1944 году

«У меня появились слезы на глазах, а я даже не британка. Я жила большую часть своей жизни в Великобритании, но сейчас я не там, и от этого мне грустно. Я вдохновлялась и любила нашу королеву, нашу, потому что я чувствую себя ближе к ней, чем к своей национальности. Пусть она будет здорова», — отметила @AnaOrte79 234 078.

Часть пользователей больше волнует не здоровье королевы, а то, сколько денег было потрачено на организацию глупых торжественных мероприятий, на которые она даже не придет, когда в стране кризис, и у людей нет денег.

«И во сколько это нам обойдется при кризисе стоимости жизни?» — спросил @TeresaC36 745 706.

«Платиновый юбилей — это фантастическая возможность для тех, кто не может позволить себе отопление или еду, поздравить женщину, у которой есть шляпа за 3 миллиона, стул за 25 миллионов, 30 дворцов и коллекция драгоценностей на 1 миллиард», — отметил @ANNAOHara05.

«Вы видели, сколько туристов приехало посмотреть? Мероприятие само себя окупит», — ответил @AnneWall67.