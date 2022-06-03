Министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас одобрил продолжение строительства стены на южной границе, чтобы заполнить пробелы, которые в свое время не успела завершить администрация экс-президента США Джо Байдена. Отметим, что решение Майоркаса стало неожиданным, если учитывать тот факт, что раньше администрация главы Белого дома Джо Байдена призывала Конгресс прекратить выделение всех ассигнований на данный проект.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«По мере приближения выборов (2022 и 2024 гг.) Демпартия продолжит отказываться от своей провальной политики и воскрешать успешную политику Трампа, которую они отменили только потому, что она принадлежала Трампу. Затем они попытаются представить эту политику как свою собственную, чтобы набрать несколько голосов», — предполагает joeairborne.

«Еще одна политика Трампа, которую они возобновляют. Пусть нефтяная промышленность также снова заработает», — просит tryandmakesense.

«Поздновато закрывать дверь в курятник, когда все куры уже сбежали. Где, черт возьми, логика Майоркаса и администрации Байдена? Это всё политический трюк, поскольку приближаются промежуточные выборы, и я надеюсь, что избиратели вспомнят, какой ущерб Байден и Майоркас нанесли этой стране», — подчеркивает govlies.

«Это делается для того, чтобы удержать американцев от бегства», — иронизирует ksense99.

«Никогда не забывайте, что Байден подписал исполнительные приказы в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, которые отменили улучшение пограничного контроля и привели к пограничному коллапсу. Но если подумать, НИЧЕГО из того, что сделали подручные Байдена, не сработало. Они добились только хаоса…» — указывает jwd2 344 945.

«Когда Трамп был на посту президента, он обеспечивал безопасность южной границы путем строительства стены, ввел политику «оставаться в Мексике», не пускал в США нелегалов с положительной реакцией на ковид, позволил прессе увидеть условия, в которых содержатся нелегалы. А потом пришел Байден и всё испортил», — негодует Mowerman.

MarginalCost Строительство нового пограничного ограждения. Калифорния, 2019

«Они сейчас идут на всё, чтобы поднять ужасающие результаты опроса о Байдене. Внезапная паника говорит нам о том, что демократы ищут Байдену соперника на выборы», — предупреждает dickgozinia.

«Ух ты, Трамп был прав, ВНОВЬ. Он, значит, не зря начал стоить стену», — пишет TexanBoiling357.

«Джо начинает понимать, что он устроил королевскую неразбериху. Это не сулит ничего хорошего демократам в ноябре!» — восклицает spacerace32.

«После катастрофы, последовавшей за их политикой, демократы, наконец, подчинились Дональду Трампу и его политике, которая доказала свою эффективность», — комментирует timkrupp.

«Байден показал свое истинное лицо. А сейчас он только пытается завоевать голоса для демократов. Мы все знаем, что они сделают, если победят в ноябре», — предупреждает kjbnm.

«Это всё равно не принесет никакой пользы — нелегалы идут прямо через границу, а Майоркас строит палаточные городки, чтобы разместить их», — отмечает gardner452.

«Я помню, как Трамп сказал: «Они идут не за мной, они идут за вами … Я просто на их пути». Более правдивых слов никто не говорил … он был прав на 100%!» — восклицает maxx1 676 263.

«Байден может достроить стену, сделать газ бесплатным и найти лекарство от рака. Я всё равно буду голосовать за республиканцев в ноябре», — делится ScaryPoppins.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар обрушилась с критикой на Байдена в связи со слухами о том, что Белый дом планирует продолжить строительство стены на границе с Мексикой.

«Для президента США постыдно и неприемлемо продолжать строительство ксенофобной и расистской стены Трампа», — написала Омар на своей странице в Twitter.